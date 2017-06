Große Sause zum Zehnjährigen

Musikverein Mühlhausen-Sulzbürg feiert Sommerfest am 15. Juli

MÜHLHAUSEN - Zum zehnjährigen Vereinsjubiläum veranstaltet der Musikverein Mühlhausen-Sulzbürg am Samstag, 15. Juli, ab 16 Uhr ein großes Sommerfest am Rathausplatz in Mühlhausen.

Die Organisatoren des Sommerfests mit Bürgermeister Hundsdorfer, Werner Mages (li.), Barbara Roßmarkt, Rudi Ochsenkühn (vorne mit Querflöte), neben ihm Bernd Sandner. Foto: F.: Karg



Geboten wird beim Sommerfest auf dem Rathausplatz ein breitgefächertes Showprogramm mit Musik, Artistik, Tanz, Comedy und Kunst mit über 130 Teilnehmern. Den Auftakt macht das Kinderprogramm am Nachmittag mit Hüpfburg, Kinderschminken, Clown und vielen Spielen.

Außerdem gibt’s ein Bauerneis-Mobil und selbstgebackenen Kuchen. Neben den kleinen Künstlern des Kindergartens Zwergennest und dem Nachwuchsorchester wird der Circusverein Artico spektakuläre Akrobatik zeigen.

Mit viel Spaß geht es dann mit einem musikalischen Kinder-Mitmachprogramm mit den Gebrüdern Mühlleitner auf der Bühne weiter. Alle Country und Western-Fans kommen bei Line Dance Formationen mit der Gruppe Saloon Sweepers auf ihre Kosten. Die Europameister von Siona Irish Dance zeigen irischen Stepptanz. Dazwischen gibt es Gebärdenkunst von Maria Portisch und Musik vom Vorstufenorchester.

Lichterglanz mit Beamer

Mit einem Programm aus Rock-, Pop- und Big-Bandmusik präsentiert sich schließlich das Sulztalorchester auf der Showbühne. Mit dabei sein wird auch Thomas Schwarz, der Irish Folk und argentinischen Tango vorträgt. Die Band rund um Ray Räbel spielt unplugged ihr Best Of Bluesrockprogramm aus ihrer letzten CD.

Als besonderes Highlight gibt es dann gegen Mitternacht eine Feuershow mit über 20 Künstlern von Artico Neumarkt.

Danach geht es weiter bis zum Schluss mit einem musikalischen Liveprogramm auf der Bühne. Lichtilluminationen und eine Beamershow werden den Rathausplatz in einem neuen Lichterglanz erstrahlen lassen.

Aber auch kunstinteressiertes Publikum kommt bei einer Vernissage von Designstudenten der TH Nürnberg Georg Simon Ohm in den Arkadengängen der Sparkasse auf seine Kosten.

Mit Cocktails

Dazu gibt’s Spezialitäten vom Flammkuchenmobil und Bioweinspezialitäten im Weinzelt, Bauernbratwürste und "Zupfte Sau" (Pulled Pork) aus der Grillbude, sowie Waffeln, Crepes und weitere Leckereien aus der Backstube. Und dazu werden an der Karibikbar sommerliche Cocktailspezialitäten kredenzt.

