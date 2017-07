Großer Erfolg für den SV Höhenberg

Oberbayerisches Turnerjugegendtreffen in Ingolstadt - vor 1 Stunde

In Ingolstadt haben sich begeisterte Turner getroffen, um am Oberbayerischen Turnerjugendtreffen teilzunehmen. Auch der SV Höhenberg beteiligte sich mit großem Erfolg.

Die erfolgreichen Höhenberger Turner Foto: SV Höhenberg



Sowohl jüngere als auch ältere Turnerinnen konnten sich über einen gelungenen Wettkampf freuen. Gleich zwei Gruppen des SV Höhenberg starteten in der TGW Jugend. Hier können sich die Turnerinnen zwischen verschiedenen Disziplinen entscheiden.

So gelang es der ersten Mannschaft sich durch einen gelungenen Tanz und gute Leistungen im Laufen und Turnen den neunten Platz zu sichern. Die zweite Mannschaft hingegen sprang anstelle eines Tanzes ins kühle Nass und konnte sich am Ende über den zwölften Platz freuen. In der KGW I Gruppe gab es gleich doppelten Grund zur Freude.

Zusätzlich zum beachtenswerten zweiten Platz wurden sie für die beste Turnwertung mit 7,5 von 8 möglichen Punkten geehrt. Aber auch für die Kleinsten des Vereins war es ein ereignisreicher Tag. Denn neben ihrer Zweitplatzierung gelang es ihnen eine hervorragende Tanzleistung zu erbringen, sodass sie zur Siegerehrung noch einmal ihre Hula- Hulas Kostüme anzogen um ihr Können vor allen Teilnehmern unter Beweis zu stellen.