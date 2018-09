Großer Medienbasar im Neumarkter Bürgerhaus

Lernmaterial aller Schularten wird am Samstag, 22. September, angeboten - vor 1 Stunde

NEUMARKT - Am Samstag, 22. September, findet von 10 bis 11.30 Uhr im Bürgerhaus, Fischergasse 1, im großen Mehrzweckraum ein schulübergreifender Medienbasar statt.

Die Elternbeiräte der Neumarkter Schulen haben diese Veranstaltung möglich gemacht.

Sinn und Zweck ist es, die Möglichkeit zu bieten, Schulbücher, Prüfungsvorbereitungsbücher (mittlere Reife, Abitur), grafikfähige Taschenrechner, Zeichenplatten, Atlanten, Duden oder sonstige Lernhilfen aller Fächer und aller Schularten im Sinne der Nachhaltigkeit weiterzuverkaufen oder zu kaufen. Verkaufslisten für Verkäufer können im Bürgerhaus-Büro in der Fischergasse zu den Öffnungszeiten mitgenommen werden.

Außerdem sind sie unter www.buergerhaus-neumarkt.de als Datei herunterzuladen. Dort findet man auch die Verkaufsbedingungen und den Abholschein separat.

Nummern für Verkäufer

Benötigt wird auf jedem Fall eine Verkäufernummer, die man im Bürgerhaus-Büro persönlich, per E-Mail an buergerhaus@neumarkt.de oder per = (0 91 81) 2 55-26 00 bekommt. Der Ausgabeschluss der Listen im Bürgerhaus ist am Donnerstag, 20. September. Die Anlieferung der Schulmaterialien erfolgt nur in Kartons am Donnerstag von 8 bis 12 Uhr und von 14 bis 18 Uhr und am Freitag von 16 bis 17 Uhr.

Erlöse werden ausgezahlt

Die Abholung der nicht verkauften Waren sowie die Auszahlung des Erlöses erfolgt am Samstag von 13 bis 14 Uhr und am darauffolgenden Montagvormittag von 9 bis 12 Uhr.

Die Verkaufsprovision in Höhe von zehn Prozent kommt am Ende einem gemeinnützigen Projekt in Neumarkt zugute.

