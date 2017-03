Großer Ostermarkt in Berching

Am Wochenende sind auch Zumba, Springreiten und ein Konzert geboten - vor 0 Minuten

BERCHING - Zumba, Reiten, Ostermarkt, Konzert: Am Wochenende ist in Berching jede Menge los.

In der Europahalle und auch in der Innenstadt wird am Sonntag in Berching eine Menge los sein. © Archivfoto: Anton Karg



Am Samstag, 25. März, veranstaltet die Bolivienhilfe e. V. in Kooperation mit dem TSV 02 Berching in der Europahalle ab 15.30 Uhr eine Zumbathon®-Benefizveranstaltung unter dem Motto "Tanzen, schwitzen, powern, lachen und mehr" zu Gunsten gemeinnütziger Projekte.

In der Reithalle des Gestüts Breindl findet am Samstag und Sonntag ein Springreiterwettbewerb um den "Großen Preis von Berching" statt mit Teilnehmern aus der Region und dem südbayerischen Raum. In der Innenstadt haben die Läden offen.

In der Europahalle findet die "Ei-Zeit", der große Berchinger Ostermarkt, ausgerichtet von der Berchinger Bolivienhilfe, statt. Der Markt bietet neben einem musikalischen und kulinarischen Rahmenprogramm kunstvoll gefertigten Hausschmuck aus natürlichem Material, Frühlingsblumen, echten Schmuck und Modeschmuck, Getöpfertes, schöne Osterkerzen und individuell gestaltete Ostereier - perforiert, bemalt, gekratzt oder gebatikt - an. Einigen Ausstellern kann man bei der Ausübung ihres Handwerks zuschauen.

Auch für die kleinen Gäste gibt es jede Menge Attraktionen, wie zum Beispiel lebendige Osterhasen, Küken, die gerade ausschlüpfen und die in Händen gehalten werden dürfen, oder eine Kinderschminkstation. Auch heuer wird wieder ein umfangreiches Kuchenbuffet von Mitgliedern der Bolivienhilfe bestückt.

Am Sonntag um 14 Uhr gibt das Vokalensemble Hubert Velten in der Stadtpfarrkirche ein Konzert. Der Männerchor, bestehend aus ehemaligen Regensburger Domspatzen, interpretiert Lieder zur Passionszeit. Zu Gehör kommen klassische Motetten und deutsche Lieder. Das Konzert endet mit einer Gruppe englischer Spirituals. Der Eintritt ist frei, Spenden werden gerne entgegen genommen. Alle Tonträger sind ebenfalls gegen eine freiwillige Spende erhältlich.

