Großes Gemälde zur großen Geburtstagsfeier

Bürgerstiftung Neumarkt und Region feiert Zehnjähriges - vor 42 Minuten

NEUMARKT - Die Bürgerstiftung Neumarkt und Region wird zehn Jahre alt und das muss gefeiert werden. Am 9. Oktober steigt die Party um 17 Uhr im ehemaligen Kapuzinerkloster und alle Bürger sind ausdrücklich eingeladen. Außerdem kann man ein Gemälde von Architekt und Maler Johannes Berschneider erstehen und so die Stiftung unterstützen.

Maler und Architekt Johannes Berschneider (rechts) hat ein großformatiges Bild aus 60 Einzelbildern gemalt. Das Bild wollen die Verantwortlichen der Bürgerstiftung bei der Feier zum zehnjährigen Bestehen verkaufen. © Foto: Anestis Aslanidis



Maler und Architekt Johannes Berschneider (rechts) hat ein großformatiges Bild aus 60 Einzelbildern gemalt. Das Bild wollen die Verantwortlichen der Bürgerstiftung bei der Feier zum zehnjährigen Bestehen verkaufen. Foto: Foto: Anestis Aslanidis



In den vergangenen zehn Jahren, seit ihrer Gründung am 10. Oktober 2006, hat die Bürgerstiftung Neumarkt und Region vielen Bürgern aus Stadt und Landkreis unter die Arme gegriffen und eine Vielzahl an Projekten für die Allgemeinheit angeschoben. Grund genug, kräftig zu feiern. Der Stiftungsvorstand möchte das keinesfalls im elitären Stifterzirkel tun, sondern lädt mit Nachdruck alle Bürger herzlich dazu ein.

Auf dem Programm steht dabei unter anderem der Verkauf eines großformatigen Bildes, das der Architekt und Maler Johannes Berschneider zur Verfügung stellt.

Opulentes Gemälde

Es ist ein imposantes Gemälde, das mit 3,18 Metern Höhe und 5,20 Metern Breite die Bühnenrückwand im neuen Kapuzinersaal völlig einnimmt. Nicht nur mit seinen Abmessungen, sondern auch mit seiner bunten Präsenz. Rund 150 Stunden hat er daran gemalt, mit einer Misch-Technik aus Acryl, Kohle und Kreide. Es ist als zusammenhängendes Bild angelegt, das sich in 60 "Bildaufschnitte", wie Berschneider es nennt, unterteilt. Diese Teilbilder sind 52 mal 53 Zentimeter groß und greifen wie ein Puzzle ineinander. Sie sollen auf der Geburtstagsfeier für 250 Euro das Stück verkauft werden. "Darunter geb’ ich sie nicht her", sagt Berschneider. Das Geld, das dabei gesammelt wird, kommt natürlich der Bürgerstiftung zugute. Das Kunstwerk ist so konzipiert, dass es in seiner Ganzheit als Summe der 60 Einzel-Teile funktioniert, die Teil-Gemälde aber auch alleine oder als kleine Serie ihre Wirkung entfalten.

Damit man sich sein Teilbild aussuchen kann, hat Berschneider ein Stück festes Papier mit einer Ausstanzung versehen lassen, durch das man die Gemälde dann, wenn man sich ein Auge zuhält, wie durch einen Rahmen für sich gesehen betrachten kann.

"In einer Stunde ist das alles verkauft", sagt Berschneider selbstbewusst. Vielleicht kennt er aber auch einfach nur seine Neumarkter.

Rund 15.000 Euro könnten dabei zusammen kommen, vielleicht auch etwas mehr. Denn wenn sich mehrere Menschen für den gleichen Bildausschnitt interessieren, dann geht es natürlich an den Höchstbietenden.

Natürlich soll auch die Feier nicht zu kurz kommen und so gibt es eine (gesponserte) Brotzeit und Straßenmusiker Wolle wird das Publikum unterhalten.

Zudem kann man, bevor am Montag der Advents-Los-Kalender in den offiziellen Verkauf geht, bei der Feier schon die ersten Exemplare erwerben. Die fünf Euro, die der Kalender kostet, gehen an die Bürgerstiftung und finanzieren das ganze Jahr über Projekte, während die Kalender-Käufer die Chance haben, eines der gespendeten Advents-Geschenke zu gewinnen. 10.000 Stück gibt es im Jubiläumsjahr zu kaufen.

Das Motiv in diesem Jahr stammt im Übrigen ebenfalls von Johannes Berschneider. Ein Blick in einen Weihnachtsmarktstand ist es und wer suchet, der findet auch ein bisschen Neumarkt.

Weitere Infos auch unter buergerstiftung-region-neumarkt.de.

VIOLA BERNLOCHER