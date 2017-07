Großes Kino für junge Filmemacher

Ob Liebesdrama oder Trickfilm: Alles ist möglich beim Jugendfilmfestival — Bewerbung bis zum 18. September - vor 52 Minuten

NEUMARKT - Das Jugendfilmfinale Oberpfalz findet in diesem Jahr im Neumarkter Cineplex statt. Bis zum 18. September können sich junge Filmemacher für ihren Platz auf der großen Leinwand bewerben.

Und Klappe! Beim Jugendfilmfestival können sich alle Jugendlichen zwischen 13 und 16 Jahren bewerben. Eine Profi-Ausrüstung wie Lisa Ihle und Keiko Yano vom Jugendbüro sie haben, ist dafür nicht nötig. © Foto: André De Geare



Und Klappe! Beim Jugendfilmfestival können sich alle Jugendlichen zwischen 13 und 16 Jahren bewerben. Eine Profi-Ausrüstung wie Lisa Ihle und Keiko Yano vom Jugendbüro sie haben, ist dafür nicht nötig. Foto: Foto: André De Geare



Mitmachen dürfen alle Jugendlichen, die in der Oberpfalz wohnen und zwischen 13 und 26 Jahre alt sind. "Wir hoffen auf besonders viele Filme von Teilnehmern aus Stadt und Landkreis Neumarkt", sagt Katrin Eder, Medienfachberaterin für den Bezirk Oberpfalz und Leiterin des Festivals.

Erlaubt sind alle Genres: Spielfilm, Animation, Dokumentation oder Erklärstück. Ganz egal. Hauptsache sie wurden in Eigenregie gedreht, sind nicht älter als zwei Jahre – und dauern höchstens eine halbe Stunde. Inhaltlich gibt es keine Vorgaben. Katrin Eder gibt trotzdem einen Tipp. "Nur Themen, die man selbst erlebt hat, kann man auch gut erzählen." In die letzten Wettbewerbe haben es deshalb sehr viele Filme mit Themen rund um das Erwachsenwerden geschafft: Freundschaft, Liebe, Anderssein, Vorurteile – Dinge die Menschen nicht nur, aber besonders in der Pubertät bewegen.

"Heimatgefühle" am Dillberg

Etwa 20 junge Filmemacher haben sich schon beworben. Darunter ist auch mindestens ein Projekt aus dem Landkreis Neumarkt. Jugendliche aus Postbauer-Heng haben im Jugendtreff "7" mit Unterstützung des Kreisjugendrings KJR einen Fünfminüter gedreht. Sein Titel "Heimatgefühle".

Wer eine Idee hat, aber keine Ausrüstung, kann sich an den KJR wenden. Dort steht dafür ein Tablet zur Verfügung. "Das ist für die ersten Schritte ideal", sagt Markus Ott, Geschäftsführer des KJR. Auch im G 6 kann man um Unterstützung nachfragen.

Dabei ist die technische Ausrüstung längst nicht mehr die große Hürde: Für ansehnliches Film-Material reicht inzwischen eine Fotokamera oder ein Handy. Für einen guten Film braucht es aber mehr: Eine Idee, ein Drehbuch, Darsteller. Und schließlich kann man viel Zeit verbringen mit dem Schnitt und dem Ton.

Bis zum 18. September ist noch Zeit, so lange können Gruppen oder Einzelpersonen ihre Filme einreichen. Wie das funktioniert, ist auf der Internetseite www.jufinale-oberpfalz.de erklärt. "Für die Vorschau reicht auch ein Youtube-Link", sagt Katrin Eder.

Sie gehört zu der Vorjury, die aus den Einsendungen Filme aussucht, die am Samstag, 18. November, im Cineplex gezeigt werden. Nicht irgendwo, sondern auf der größten Leinwand im Saal fünf mit 250 Sitzplätzen. Platz genug also für Freunde, Eltern und Bekannten, die bei freiem Eintritt zuschauen möchten.

Eine Fachjury kürt vorab drei Preisträger in unterschiedlichen Alterskategorien, zudem gibt es noch einen Sonderpreis zum Thema "Heimat". Und schließlich vergeben die Zuschauer am Festivaltag noch einen Publikumspreis. Alle fünf Preisträger erhalten ein Preisgeld von 200 Euro, eine Trophäe und sind für das Bayerische Kinder- und Jugendfilmfestival 2018 nominiert. HAUKE HÖPCKE

Zwww.jufinale-oberpfalz.de