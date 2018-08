Großes Reitturnier in Neumarkt-Höhenberg

NEUMARKT - Vom Freitag bis Sonntag, 24. bis 26. August, richtet der Reitverein Hollweck-Höhenberg sein zweites offizielles Dressur- und Springturnier aus. Von der mittelschweren Klasse M* bis zum Pony-Führzügel für Kinder messen sich rund 300 Reiter und Reiterinnen aus ganz Bayern in 19 verschiedenen Prüfungen. Der Eintritt ist frei (parken bitte nur auf den extra ausgewiesenen Parkflächen).

Lokalmatadorin Marina Hollweck, hier auf Pretty Little Diamond, wird unter anderem am Stilspringen Klasse M* teilnehmen. © Foto: art concept bohlmann



Schirmherr Oberbürgermeister Thomas Thumann stiftet Preisgelder im Namen der Stadt Neumarkt. Schon seit Wochen wird im Reitstall Hollweck in Höhenberg alles für das Turnier vorbereitet. Richterhäuschen bauen, Parkplätze abstecken, die Anlage gründlich reinigen, Helferlisten aushängen, Preise und Schleifen organisieren und noch vieles mehr. "Das ist eine logistische Herausforderung und die Vereinsmitglieder sind ganz schön gefordert", erklärt Johann Hollweck, der erste Vorsitzende des noch relativ jungen Vereins.

Gegründet in 2014 hat er aber inzwischen schon über 80 Mitglieder. An ein großes offizielles Turnier der FN, also des Dachverbandes des deutschen Pferdesports, haben sie sich 2017 das erste Mal gewagt. "Das war aber so ein großer Erfolg und kam bei Teilnehmern, Richtern und Besuchern so gut an, dass wir das jetzt jedes Jahr veranstalten wollen. Wir haben eine attraktive Anlage mit großer Reithalle und mehreren großen Außenreitplätzen. Die Leute kommen gerne zu uns", so Hollweck stolz.

"So ein großes Turnier wäre aber auch finanziell ohne unsere Sponsoren aus dem Neumarkter Umland erst gar nicht möglich." Deshalb möchte sich Johann Hollweck im Namen des Reitvereins herzlich für die Unterstützung bedanken.

Rund 300 Reiter und Reiterinnen wollen am Wochenende mit fast 500 Pferden nach Höhenberg kommen. Und die Nennungen können sich sehen lassen: Rund 700 Starts sind geplant. Die höchste Teilnehmerzahl mit 68 Reitern wird bei der Stilspringprüfung Kl. A* am Sonntag Vormittag um 10.30 Uhr erwartet. "Die Mehrzahl der Teilnehmer kommen aus ganz Bayern. Ein paar vereinzelte Nordlichter sind aber auch dabei."

Auch zehn vereinseigene Reiter gehen ins Rennen. Lokalmatadorin Marina Hollweck wird unter anderem auch im Stilspringen Klasse M* mit ihrem Pferd Raffaelo teilnehmen.

Nachwuchs am Führzügel

"Die Highlights für Zuschauer sind sicher die beiden M*-Prüfungen und damit die schwersten Prüfungen des Turniers. Die Klasse ist in etwa vergleichbar mit der Regionalliga", so Hollweck weiter. Aber auch für den Nachwuchs sei diesmal was dabei: "Wir haben dieses Jahr auch sechs Nennungen in der Führzügelklasse für Kinder zwischen vier und zehn Jahren. Hier müssen die Kleinen schon selbstständig im Schritt und Trab reiten, werden aber sicherheitshalber noch geführt, damit die Pferde keinen Blödsinn machen."

Ein Turnier ist auch für das Nervenkostüm der Pferde immer eine besondere Herausforderung. Das Umfeld ist ungewohnt, teilweise mussten sie sehr lange im Anhänger fahren, und dann sind auch noch sehr viele Menschen und andere Pferde unterwegs.

Deswegen sind auch die Jungpferdeprüfungen bereits am Freitag angesetzt. "Die jungen Pferde zwischen drei und sechs Jahren sind scheuer oder schneller abgelenkt. Da ist es besser, wenn sie am ersten Tag starten, an dem noch nicht so viel los ist."

In sechs Prüfungen kann man sich zudem für den "Bayerns Pferde Champions Club" qualifizieren. Der "Bayerns Pferde Champions Club" ist sozusagen eine bayerische Meisterschaft. Schafft man es, ein Qualifikationsturnier zu gewinnen, wird man dort Mitglied. Alle Mitglieder treten dann an einem Finaltag am Saisonende gegeneinander an und ermitteln den Besten der Besten. Natürlich winken hier auch attraktive Preise.

Das 2. offizielle Turnier des Reitvereins Hollweck-Höhenberg e.V. beginnt am Freitag, 24. August, um 8.30 Uhr mit den Jungpferdeprüfungen, und um 14.30 Uhr startet mit der Klasse M* die höchste Dressurprüfung des Turniers. Am Samstag geht es weiter mit Dressurprüfungen der Klassen E, A und L.

Gesprungen wird dann am Sonntag ab 7 Uhr. Die höchste Springreiterklasse, die Stilspringprüfung der Klasse M*, beginnt am Sonntag ab etwa 19.15 Uhr. Die Pony-Führzügelklasse mit Kindern zwischen vier und zehn Jahren ist am Sonntag um 12.45 Uhr dran.

