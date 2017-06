Großfahndung nach Überfall auf Spielhalle in Regensburg

REGENSBURG - Am Freitagvormittag kam es in Regensburg zu einem Raubüberfall auf eine Spielothek im Taubengässchen. Der bewaffnete Täter erbeutete vermutlich einen dreistelligen Betrag und flüchtete in unbekannte Richtung.

Diese Spielothek in Regensburg wurde am Freitagvormittag überfallen. Foto: NEWS5 / Moller



Nach dem Raubüberfall auf eine Spielothek fahndet die Regensburger Polizei aktuell mit einem Großaufgebot nach einem flüchtigen, vermutlich bewaffneten Täter.

Da davon ausgegangen werden muss, dass der Täter mit einer Schusswaffe bewaffnet ist, warnt die Polizei davor, verdächtige Personen selbst anzusprechen.

Polizei sucht Zeugen

Er wird wie folgt beschrieben: Alter 18 zwischen 25 Jahre, ca. 170 Zentimeter groß, schlanke Figur, bekleidet mit dunklem Kapuzenpulli und trug zur Tatzeit eine Sonnenbrille, sprach akzentfrei deutsch.



Die Kriminalpolizeiinspektion Regensburg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Anwohner oder Passanten, die Angaben zur Tat oder dem Flüchtigen machen können, sich dringend mit der Polizei unter der Rufnummer (0941) 506-2888 oder über Notruf 110 in Verbindung zu setzen.



