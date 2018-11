Grüne Hausnummer für acht Vorbilder

Stadt Neumarkt zeichnet Bauherren aus, die auf Nachhaltigkeit, Klimaschutz und Energie achten

NEUMARKT - Acht Neumarkter Familien dürfen sich jetzt eine grüne Hausnummer neben die Haustür hängen. Sie zeigt, dass die Eigentümer bei Bau oder Sanierung vorbildlich mit Rohstoffen, Energie und die Natur gedacht haben, also nachhaltig im besten Sinne gebaut haben.

In dem Haus mit der grünen 56 wohnen Magdalenas Großeltern. Die Familie Greiner hat das 40 Jahre alte Gebäude zeitgemäß saniert und dabei die Nachhaltigkeit nie aus dem Blick verloren. © Foto: Michael Matejka



In dem Haus mit der grünen 56 wohnen Magdalenas Großeltern. Die Familie Greiner hat das 40 Jahre alte Gebäude zeitgemäß saniert und dabei die Nachhaltigkeit nie aus dem Blick verloren. Foto: Foto: Michael Matejka



Die achtjährige Magdalena hält stolz die Hausnummer 52 in die Höhe. Bald schmückt sie den Bungalow ihrer Großeltern. Das Haus stammt aus den 70er Jahren, als trotz Ölkrise im Hausbau die Energie-Effizienz noch kein Thema war.

Seniorengerecht oder barrierefrei hat man damals auch noch nicht gebaut. Und so war ein Umbau dringend notwendig, ein Verkauf kam nicht infrage. "Man hängt schließlich an dem Haus, in dem man aufgewachsen ist", sagt Matthias Greiner.

An erster Stelle stand die Lebensqualität. Doch die sollte möglichst nachhaltig gehoben werden. Und so wurden die Wände mit Silikatfarbe gestrichen, Holztreppe und Fußboden geölt und das Haus durch eine Luft-Wärmepumpe mit Photovoltaik beheizt, ein Zu- und Abluftanlage sorgt für das perfekte Raumklima.

Unter dem Strich steht ein jährlicher Heizenergieverbrauch von 14 kWh pro Quadratmeter. "Es ist eine viel angenehmeres Wohnen", sagt Greiner. "Wir würden es immer wieder tun."

Genau dies trifft den Gedanken, der hinter der grünen Hausnummer steckt. Denn beim Hausbau oder der Gebäudesanierung kann jeder Einzelner seinen eigenen Beitrag zur Nachhaltigkeit leisten – ohne dabei auf modernen Wohnkomfort zu verzichten.

Seit 2011 tragen nun 60 Gebäude die grüne Hausnummer, mit der die Stadt Neumarkt Hausbesitzer auszeichnet, die vorbildlich mit Rohstoffen, Energie und der umgebenden Natur umgehen. Bei der Vergabe werden insgesamt neun Punkte bewertet. Neben der energetischen Qualität sind dies etwa die Verwendung natürlicher Baustoffe. Damit konnten die neu gebauten "grünen Häuser" punkten. So sind darunter drei Häuser mit Massivholzwänden, in denen Holzfaser- oder Zelluloseverdämmung zum Einsatz kam.

Alle punkten durch nachhaltigen Ressourceneinsatz, haben Regenwasserversickerung und Zisternen. In einigen Gärten stehen Obstbäume; Nisthilfen und Wildkräuter bieten den einheimischen Tierarten Lebensraum.

Die Preisträger 2018: Familie Zech-Gebhardt, Gerstenstraße; Familie Nißlbeck, Gerstenstraße; Familie Greiner, Wülfertstraße; Familie Lang, Adalbert-Stifter-Straße; Familien Dominik, Eberhard-Faber-Straße; Familie Forster, Hinterer Fuchsberg; Familie Miaskiwsky, Fasanenweg.

Mehr Informationen: Architektin und Baubiologin Marion Burkhardt, (0 91 81) 2 55 26 02.

