Grüne: Steigende Zahl Obdachloser zu befürchten

Kommunalpolitiker der Öko-Partei prangern Fehlentwicklungen auf dem Wohnungsmarkt im Landkreis Neumarkt an

NEUMARKT - Ist nur die Integration in Gefahr? Diese Frage stellen die Grünen im Landkreis Neumarkt vor dem Hintergrund der bevorstehenden Schließung der Migrantenunterkünfte in der Neumarkter Ringstraße.

Die Tage der Migranten in den Flüchtlingsunterkünften in der Neumarkter Ringstraße sns gezählt. Foto: André De Geare



Was ist wirklich die Ursache für das soziale Dilemma der Wohnungsnot bei den Flüchtlingen? Diese Frage stellt die Partei der Grünen in einer Pressemitteilung. Ein Mietvertrag des Freistaats laufe aus und die Schwächsten im sozialen Bereich würden die Lasten tragen. Diesmal seien die Flüchtlinge in Neumarkt betroffen, die sich erfolgreich auf den Weg machten, sich zu integrieren. Jetzt würden die Familien aus ihrem Umfeld gerissen, soziale Kontakte würden abreißen, und woanders müsse ein Neuanfang gemacht werden. Selbst der Einsatz des Landrats bleibe erfolglos, es seien ja "nur Flüchtlinge" nach Meinung vieler, so Landtagskandidat der Grünen, Sigfried Hauff aus Pyrbaum.

Eva Borke-Thoma aus Neumarkt, ebenfalls Landtagskandidatin der Grünen, verstärkt die Diskussion mit der Tatsache, dass es viele Familien mit schwachen Einkommen gebe, die eine Kündigung erhalten, weil der Vermieter eine Mieterhöhung möchte — weil es der Markt zulässt.

Sigrid Steinbauer-Erler, Kreis- und Stadträtin, nennt die vielen Harz- IV-Empänger, die aus ihrer Wohnung ausziehen müssten, weil mit der Mieterhöhung die Wohnung für den "Zuschuss" vom Amt zu teuer werde. Und nicht zuletzt gehe es der wachsenden Zahl an Rentnern nicht anders. Alle "armen Menschen", von der Flüchtlingsfamilie bis zu den Rentnern, stünden vor dem gleichen Problem, sie fänden keinen bezahlbaren Wohnraum, der ein einigermaßen würdiges Wohnen ermögliche, so Stehrenberg.

Johanna Stehrenberg, Stadt- und Kreisrätin, macht dafür die verfehlte Wohnungspolitik im ganzen Landkreis verantwortlich. "Die Kommunen lassen es zu, dass ausschließlich Luxuswohnungen gebaut werden und die Mieten im sogenannten freien Wohnungsmarkt explodieren." Slogans wie "unser Betongold glänzt immer" müssten für die "Normalbürger" wie Hohn klingen, so Stehrenberg.

In anderen Regionen würden die Bauträger in die Verantwortung genommen und müssten zusätzlich zum "Luxuswohnraum" auch einen nicht unerheblichen Anteil Sozialwohnungen bauen, so Kreisrat Markus Reischl. Es liege allein am politischen Willen, dieses Problem anzugehen, so Reischl.

Die Kommunen der Zukunft müssten eine homogene, soziale, gut organisierte Struktur aller Schichten der Bevölkerung repräsentieren. Nur so profitierten die Menschen voneinander. Brennpunkte oder Ghettos mit allen Problemen und Folgekosten dürften erst gar nicht entstehen, so Christel Neufert, Kreisrätin.

Es stelle sich die Frage nach dem genauen Bedarf für sozialen Wohnungsbau in den Kommunen im Landkreis, so Kreisrat Erwin Ehemann. Die soziale Stadtplanung sollte für alle Kommunen zur Pflicht werden, fordert Ehemann. Der Landkreis könnte hier unterstützend bei der Planung zur Seite stehen, so Ehemann.

Mit reinem privaten, auf Maximalgewinn ausgerichteten Wohnungsbau werde das soziale Miteinander, das in einer Stadt herrschen sollte, ad absurdum geführt, weil ganze Schichten der Bevölkerung ausgegrenzt würden. Vergleiche mit Großstädten hinkten zwar bisweilen, aber als Beispiel könne man nach Wien schauen. 40 Prozent der Wohnungen seien im Besitz der Stadt, 25 Prozent gehörten Genossenschaften und nur 35 Prozent seien auf dem privaten Investorenmarkt angesiedelt, so Stadt- und Kreisrat Dr. Roland Schlusche. Es gehe nicht um das Wohl der Investoren, sondern um das Wohl der Menschen, so Schlusche.

Thomas Leykam, Stadtrat, befürchtet eine steigende Zahl an obdachlosen Menschen durch die Entwicklung des Wohnungsmarktes in den Kommunen. Diese Menschen müssten auf Kosten der Kommunen "untergebracht" werden. Häufig stehe am Ende die Container-Unterkunft. Menschenwürdiges Wohnung sehe anders aus, so Leykam.

