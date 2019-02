Grünes Licht für Edeka-Markt

Bausenat genehmigt Bau von neuem Supermarkt am nördliche Stadtrand - vor 45 Minuten

NEUMARKT - Der Heilbronner Bodybuilder und Fitness-Youtuber Benjamin Burkhardt will im hinteren Teil einer neuen Lagerhalle in der Dreichlingerstraße ein Fitnessstudio einrichten. Dieser Bauantrag wurde gestern im Bausenat ebenso abgehakt wie der für den neuen Edeka-Markt am nördlichen Stadtrand.

Die Pläne eines Berger Bauträgers, an der Ecke Kornstraße/Gerhart-Hauptmann-Straße an Stelle des leer stehenden Einfamilienhauses ein zweigeschossiges Mehrfamilienhaus zu errichten, sowie die damit einhergehende Änderung des Bebauungsplanes hatten in der eingeschossigen Nachbarschaft für große Aufregung und auch im Stadtrat für einigen Wirbel gesorgt.

In seiner gestrigen Sitzung wurde der Bausenat darüber informiert, dass der Bauantrag zur "Errichtung eines Mehrfamilienhauses" genehmigt wurde. Eine Zustimmung des Gremiums war in diesem Fall nicht erforderlich.

Auch die Nachbarn erhalten keinen Bescheid, hieß es. Weil sich der Bauträger an den gültigen Bebauungsplan halte. Der Geschäftsführer der Wohnbau GmbH war gestern Abend nicht zu erreichen. Die zuletzt im Senat vorgestellten Pläne zeigten ein Vier-Parteien-Haus mit zwei Geschossen.

Was lange währt: Edeka hat den Bauantrag zum Bau eines Vollsortimenters auf dem Gelände der ehemaligen Baumschule Pohl an der Thüringer Straße gestellt. Diesem wurde mit einer Gegenstimme zugestimmt (ausführlicher Bericht folgt morgen).

nd