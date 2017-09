Günther Beckstein im Forum Zeitzeichen

NEUMARKT - Anlässlich des Jubiläums "500 Jahre Reformation" wollen das katholische und evangelische Bildungswerk in Neumarkt in vier Vorträgen ein Zeichen für die Zusammengehörigkeit der beiden Konfessionen setzen. Als Gastredner ist unter anderem Günther Beckstein eingeladen.

Klaus Eifler (links) und Klaus Schubert (rechts) mit dem Plakat zur Vortragsreihe Forum Zeitgeist. Foto: Foto: Günter Distler



Was die beiden großen Konfessionen in Deutschland vor 500 Jahren teilte, nehmen sie nun zum Anlass, um nach Gemeinsamkeiten zu suchen. Anlässlich des bevorstehenden 500. Jahrestages der Thesenanschläge von Luther werden in Neumarkt in den kommenden Monaten Vorträge zu diesem Thema veranstaltet.

Klaus Schubert, Geschäftsführer der katholischen Erwachsenenbildung (KEB) und Klaus Eifler, Geschäftsführer des Evangelischen Bildungswerks (EBW), im Landkreis Neumarkt, stellten hierzu im Evangelischen Zentrum ihre Vortragsreihe mit vier Themenabenden vor.

In den vergangenen Jahren haben KEB und EBW in diversen Veranstaltungen getrennt voneinander, Fragen und Themen rund um den christlichen Glauben behandelt. Durch die Zusammenarbeit rechne man jetzt mit einem noch größeren Andrang als in den Vorjahren. Die Differenzen der Konfessionen sollen dabei nicht vertieft, sondern überwunden werden.

Bei allen vier geplanten Vorträgen wird zu Beginn (immer um 19.30 Uhr) jeweils ein Kurzfilm gezeigt, um auf das Thema einzustimmen. Den Anfang macht am Mittwoch, 20. September, die Historikerin Christine Laudage: Sie spricht über das Ablasswesen und die daraus resultierenden Konsequenzen – die Kritik Luthers am Ablasshandel gilt als einer der zentralen Punkte, weswegen es zur Kirchenspaltung kam. Die Veranstaltung findet im Evangelischen Zentrum, Kapuzinerstraße 4, statt. Dies ist in Neumarkt ein historischer und symbolträchtiger Ort für das Verhältnis der beiden Religionen in der Region.

Das komplett renovierte Gebäude, war während des Dreißigjährigen Krieges ein Kapuzinerkloster. Von dort sollte eine Gegenreformation für die Region ausgehen. Inzwischen ist aus dem alten Kloster das Evangelische Zentrum des Dekanats Neumarkt geworden.

Alle anderen Veranstaltungen finden aus Platzgründen im Saal des Landratsamtes Neumarkt statt. So auch der Abend mit Günther Beckstein: Der bekennende Christ wird am Mittwoch, 11. Oktober, über ein Thema reden, das beide Konfessionen gemeinsam haben: die zehn Gebote als moralische Richtlinien des Christentums.

Dabei ist für die beiden Geschäftsführer der Bildungswerke besonders interessant, "dass nicht ein Theologe oder Professor, sondern ein Politiker über die Gebote spricht." Und so wird der ehemalige bayerische Ministerpräsident unter anderem darüber berichten, welche Bedeutung die Gebote in seinem politischen Alltag hatten.

Am dritten Abend geht es um das Leben der einfachen Leute zur Zeit der Reformation: Kreisheimatpfleger Rudi Bayerl und Stadtarchivar Frank Präger werden einen Einblick in den Alltag der Menschen geben und darlegen, welchen Einfluss die Kirchenspaltung auf deren Leben hatte. Begleitet wird der Vortrag von historischer Musik aus dem 16. Jahrhundert.

Den Abschluss bildet am Montag, 6. November, ein Kurzfilm-Abend, in dem Aspekte des Zusammenlebens zwischen Katholiken und Protestanten beleuchtet werden. Die Bandbreite reicht von provozierend und verstörend, bis hin zu lustig und unterhaltend. Zwischen den Filmen gibt es Erklärungen von Klaus Schubert und Klaus Eifler, die zum Nachdenken einladen wollen.

