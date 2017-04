Gute Nachrichten aus dem Rohrer Sportheim

FREYSTADT/ROHR - Ein Höhepunkte bei der DJK/SpVgg Rohr im abgelaufenen Jahr war die Einweihung des sanierten Sportheims samt dem neuen Kinderspielplatz nahe dem Stockschützenhaus an der Schwarzach.

Bei der DJK/SpVgg Rohr ehrten Ehrenamtsbeauftragter Michael Flachhuber (l.) und Repräsentant Jürgen Mederer (r.) vier Vereinsjubilare. Foto: Foto: Schöll



Vor 48 Mitgliedern erinnerte Vereinsrepräsentant Jürgen Mederer an die sehr gelungene Veranstaltung. Zu den versprochenen Zuschüssen zur Sportheimsanierung erklärte er, die Gelder vom Landkreis und von der Stadt Freystadt seien inzwischen überwiesen worden. Allein die zugesagte finanzielle Zuwendung des Bistums Eichstätt stehe noch aus.

Ein weiteres Vereinsziel sei es, den Parkplatz auf der gegenüberliegenden Straßenseite herzurichten. "Dazu werden wir mit der Stadt demnächst Kontakt aufnehmen", so Mederer.

Zur Besetzung des Vorstands teilte er mit, unbesetzt seien weiterhin das Amt des Bauwarts und des zweiten Schriftführers. Im vergangenen Jahr habe man verschiedene Veranstaltungen und Fortbildungen der übergeordneten Verbände DJK, BFV und BLSV besucht.

Von der Gymnastikabteilung berichtete Gisela Herzog, derzeit würden Kurse in Aerobic mit Body-Workout, Deep-Work, Step Aerobic, Pilates und "sanfte Gymnastik" angeboten. In der Sparte Indoor Cycling werde dreimal wöchentlich trainiert.

Die Aktivitäten der Jugend laufen seit einem Jahr unter der neu aufgestellten Jugendleitung. Hier habe man einen Kinder- und Jugendtag im letzten Jahr veranstaltet mit verschiedenen sportlichen Schnupperangeboten für Kinder ab vier Jahren, berichtete Susanne Reim. Gleiches soll, da die Resonanz groß war, heuer wieder durchgeführt werden. Gut angenommen worden sei zudem der Selbstverteidigungskurs für Mädchen.

Im Bereich Fußball kickt die A-Jugend in Spielgemeinschaft mit Göggelsbuch, die B- und C-Jugend mit Möning, Mörsdorf und Göggelsbuch, die D-Jugend mit Mörsdorf. Weil im E- und F-Jugendbereich derzeit der Nachwuchs fehlt, plant Rohr im Herbst die Gründung einer Bambini-Mannschaft. Dazu gibt es noch insgesamt vier Gruppen in den Sparten Cheerleader und HipHop, in denen Sportlerinnen zwischen vier und 22 Jahren aktiv sind, sowie eine Kinderturngruppe mit bis zu 15 Müttern samt ihren Kindern. Neu ist die Krabbelgruppe, sie gibt es seit Oktober für Kinder bis drei Jahre.

Trainer-Duo hat verlängert

Von der Fußballabteilung informierte Daniel Großhauser. In der laufenden Saison belegt die erste Mannschaft einen dritten Platz in der Kreisklasse Süd, während die Zweite nach dem Aufstieg in die A-Klasse derzeit auf einem respektablen elften Platz steht. Eine andere gute Nachricht Großhausers: "Sowohl Daniel Oberprieler als auch Thomas Sattler haben ihre Verträge als Trainer für die Saison 2017/18 bereits unterschrieben."

Die Alten Herren haben den Diözesan-Hallenmeistertitel im Winter erfolgreich verteidigt, während es bei der AH-Stadtmeisterschaft diesmal "nur" ein zweiter Platz geworden ist.

Zehn Handballmannschaften sind in der aktuellen Saison in der SG Rohr/Pavelsbach am Start. Die erste Damengarnitur mit dem neuen Tainer Uli Wendler rangiere derzeit auf dem achten Rang der BOL, teilte Samanta Garcia mit. Die Damen II feierten die Meisterschaft in der Bezirksklasse Mitte. Das dritte Frauenteam hält in der Bezirksklasse West momentan Platz sechs.

Daneben unterhält man sieben Jugendmannschaften, von denen fünf in der Punkterunde mitmischen. Erfreulich sei, dass erstmals eine männliche D-Jugend gemeldet werden konnte. Dann gibt es Teams in der B-Jugend, je zwei in der C- und der E-Jugend sowie zwei Mini-Mannschaften.

Stockwart Johann Schano sagte, derzeit seien regelmäßig 20 Stockschützen aktiv. Man sei unter anderem beim Landkreispoktalturnier und weiteren Wettbewerben in Hohenfels und Berching dabei gewesen.

Schließlich wurden langjährige Vereinsmitglieder geehrt. Urkunden gab es für Stefan Großhauser, Erwin Großhauser und Helmut Stadler für 40-jährige Zugehörigkeit sowie für Bernhard Gruner für 25 Jahre.

