Gute Typen sollen bei Modenschau auf den Catwalk

NEUMARKT - „Aktives Neumarkt“ sucht für die große Modenschau bei der Nacht der Sinne Models. Wer hat Lust, Catwalk-Feeling anlässlich der Modenschau zur „Nacht der Sinne“ am Samstag, 5. Mai, zu erleben?

Das Publikum erinnert sich an die Modenschau 2017 bei der Nacht der Sinne. Heuer soll es eine Neuauflage geben. © André De Geare



Angesprochen sind Kandidaten zwischen 16 und 99 Jahren. Die Modelmaße liegen bei Damen zwischen den Konfektionsgrößen 36 und 48, bei den Herren zwischen 48 und 54. Für die Modepräsentationen verschiedener Geschäfte sucht der Veranstalter attraktive Damen und Herren, gute Typen, gerne auch „große Größen“ mit gepflegter Erscheinung. Die Models sollten motiviert, belastbar, sportlich sein und Freude an der Bewegung haben.

Die große Modenschau findet am Samstag, 5. Mai, um 19 Uhr am Rathaus am Unteren Markt statt. Bei Interesse melden sich die Kandidaten bei „Aktives Neumarkt“, Kastengasse 14, Neumarkt, Tel. 09181/8830070, oder per Mail unter info@aktives-neumarkt.de. Zum Kennenlernen und Laufstegluftschnuppern findet am Sonntag, 15. April, um 15 Uhr ein Lauftraining im Artico e.V. (ehemals Centrum Neumarkt), Gartenstraße 3, statt.

