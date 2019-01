Gymnasiasten erhielten Bestnoten in Standard und Latein

Zehntklässler feierten mit Eltern und Gästen den Abschluss ihres Tanzkurses mit einem rauschenden Ball in der Jurahalle - vor 44 Minuten

NEUMARKT - Es war eine rauschende Ballnacht: Mit 1000 Festgästen haben die Zehntklässler der beiden Neumarkter Gymnasien den Abschluss ihres Tanzkurses gefeiert.

Mit dem feierlichen Einzug der aufgebrezelten Debütanten begann der festliche Abend in der Jurahalle. © Helmut Sturm



Am Samstagabend war es soweit, die Arbeit von zwölf Wochen wurden belohnt. Der festliche Abschlussball in der großen Jurahalle startete traditionell mit der beeindruckenden Polonaise der annähernd 250 Tanzschülerinnen und Tanzschüler, angeführt von ihren Trainern. Die festlich gekleideten jungen Damen mit ihren Tanzpartnern zeigten den ersten Walzer.

Die Aufregung legte sich schnell und dem langsamen Walzer folgten ein Discofox, Tango, Salsa, Cha Cha Cha oder eine Rumba. Taktsicher führte das Georg Kohlmann Trio durch den Abend.

Um 21 Uhr öffnete die Kaffee- und Sektbar zum gemütlichen "Get-2-Gether". Bis Mitternacht zeigten die jungen Damen und Herren vom Ostendorfer Gymnasium und Willibald-Gluck-Gymnasium, was sie in den drei Monaten im ADTV Tanzzentrum gelernt haben. Die Tanzpartner wechselten. Einmal tanzten die Töchter mit den Vätern, dann die Söhne mit ihren Müttern, gefolgt von den Gästerunden.

In den Tanzpausen gab es Gelegenheit zum Ausruhen. Die Tanzfläche übernahmen The Eyecatcher Showformation mit einer atemberaubenden Tanzshow, die Rock´n Roll Gruppe der DJK Neumarkt und die Artistenkiste Neumarkt.

Bis Mitternacht feierten die annähernd 1000 Festgäste in der großen Jurahalle. Ab Mitternacht zog es die Ballgäste zur After Hour Party ins ADTV Tanzzentrum bis in den frühen Morgen.

Selbstverständlich wurden auch Erfahrungen ausgetauscht. Etwa von dem "mittelinteressanten" Nachmittag mit der überstolzen Mutter, die ihren angehenden Tänzer vor drei Wochen für den Ball eingekleidet hat. Inzwischen musste er zugeben, dass sich der ganze Aufwand gelohnt hat. "Ich sehe richtig gut aus in meinem neuen Anzug mit Einstecktuch", sagte der junge Mann.

HELMUT STURM