Hafner gibt starkes Debüt bei ASV-Schwimmern

Neumarkter Trio mit sieben Medaillen bei Masters-BM - vor 2 Stunden

NEUMARKT - Mit Erfolg traten drei Schwimmer vom ASV Neumarkt bei den diesjährigen Bayerischen Meisterschaften der Masters in Grafenau an. Sie sammelten zusammen drei Vizetitel sowie vier Bronzemedaillen.

Die ASV-Masters Ulrich Sattler (vorne), Sabine Jacksteit und Stefan Hafner. © Foto: Jacksteit



Die ASV-Masters Ulrich Sattler (vorne), Sabine Jacksteit und Stefan Hafner. Foto: Foto: Jacksteit



Stefan Hafner (Altersklasse 45) sprang bei den bayerischen Titelkämpfen erstmals für den ASV Neumarkt ins Wasser. Er erkämpfte über 50 Meter Freistil in 0:29,92 Minuten sowie über 50 Meter Rücken in 0:39,74 Minuten jeweils Silber.

Bronze sicherte er sich über 100 Meter Freistil in 1:07,13 Minuten. Mit einer Zeit von 0:34,20 Minuten im Schmetterlingssprint und Rang vier empfahl er sich zusätzlich für die Bezirksauswahl über 6 x 50 Meter Lagen.

Auch Sabine Jacksteit (Altersklasse 45) überzeugte mit zwei Medaillen und sicherte sich einen Startplatz in der Bezirksauswahl. Auf ihrer Paradestrecke 50 Meter Brust konnte sie sich gegenüber den deutschen Meisterschaften noch einmal steigern und erkämpfte sich im Anschlagfinale in 0:39,78 Minuten mit nur acht Hundertstel Vorsprung den zweiten Platz.

Bronze sicherte sich Jacksteit überraschend über 100 Meter Freistil in 1:14,35 Minuten. Knapp an den Medaillen vorbei schwamm sie über 100 Meter Brust in 1:30,71 Minuten sowie über 50 Meter Freistil in 0:33,35.

Dritter Starter des ASV war Ulrich Sattler (AK 55). Er erkämpfte mit seinen beiden Starts jeweils Bronze. Über 100 Meter Brust blieb die Uhr für ihn bei 1:32,93 Minuten sowie über 50 Meter Freistil bei 0:31,08 Minuten stehen.

Bei der Aufstellung der Bezirksauswahl Oberpfalz für die 6 x 50 Meter Lagen bewies Jacksteit als Mastersfachwartin der Oberpfalz wieder taktisches Geschick. Gemeinsam mit jeweils zwei Schwimmern vom SC Regensburg und der SG Nordoberpfalz verteidigten Hafner und Jacksteit mit Platz 3 (3:20,44) hinter den Teams aus Oberbayern und Schwaben ihren Erfolg von den bayerischen Kurzbahnmeisterschaften im Frühjahr.

nn