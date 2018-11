Haindling kommt zu Feuerwehrfest in Oberbuchfeld

Band tritt am 24. Mai 2019 im Festzelt auf - vor 9 Minuten

DEINING - Die Feuerwehr Oberbuchfeld feiert im kommenden Jahr ihr 125-jähriges Bestehen. Zu diesem Anlass kommt am 24. Mai die Band Haindling ins Dorf. Der Vorverkauf hat begonnen.

Auf ungewöhnliche Instrumente greift Haindling zurück. © F.: Fellner



Auf ungewöhnliche Instrumente greift Haindling zurück. Foto: F.: Fellner



Bekannt ist Hans-Jürgen Buchner schon seit Jahrzehnten. Noch besser bekannt ist er unter dem Namen Haindling. Im Rahmen der Sommerkonzerte 2019 Tour macht Haindling Stopp beim Fest zum 125-jährigen Bestehen der Freiwilligen Feuerwehr Oberbuchfeld. Die Konzerte von Haindling sind dafür bekannt, dass der Funke schnell auf die Fans überspringt. Dafür sorgen bekannte Klassiker wie "Du Depp" oder "Mo mah du".

Leicht sei es nicht gewesen, die beliebte Band in die idyllische Oberpfalz im Landkreis Neumarkt zu locken, berichtet Vorsitzender Christian Distler. Einige Telefonate wie auch ein reger Schriftverkehr waren notwendig. Doch dann war auf einmal ganz schnell klar, dass das Festzelt in Oberbuchfeld das passende Ambiente für einen Haindling-Abend liefert. Mit mehr als 1500 Besuchern wird für den Freitagabend am Festwochenende vom 24. bis 26. Mai gerechnet.

Vielleicht aber sorgte auch die Professionalität beim Organisieren von Festen für den ausschlaggebenden Eindruck, der bei Haindling zum Ja für den Auftritt in Oberbuchfeld führte. Sind doch viele der Hauptorganisatoren des Feuerwehrfests auch schon viele Jahre in der zum Kult avancierten Kirwa Oberbuchfeld engagiert. So passt dann auch die Kultband aus Niederbayern gut hier her.

Mit ihrem unverwechselbaren Klang ist Haindling wohl das außergewöhnlichste Musikereignis, das Bayern zu bieten hat. Seit mehr als 35 Jahren kultiviert Hans-Jürgen Buchner seinen Musikstil, der geprägt ist von einer wilden Mixtur aus exotischen Klängen und unterschiedlichsten internationalen Einflüssen.

Planung seit einem Jahr

Die gut 100 Mitglieder der Feuerwehr Oberbuchfeld fiebern diesem Musikereignis schon jetzt mit viel Engagement entgegen. Der Festausschuss ist seit mehr als einem Jahr am Planen. Im Frühjahr dieses Jahres konnte man Bürgermeister Alois Scherer als Schirmherren gewinnen und bei der Kirwa im Juli wurde mit Finanzminister Albert Füracker für hochkarätige Unterstützung im Schirmherrenduo gesorgt.

Neben Haindling konnte man die Bands Wöidarawöll und Donnaweda für das Festwochenende gewinnen. Höhepunkt wird jedoch sicherlich neben dem Festgottesdienst und dem Festzug am Sonntag die Punktlandung von Hans-Jürgen Buchner am Freitagabend sein. Wenn mit Alphörnern, Saxophonen, Trompeten, afrikanischen Trommeln, Tuba und großen Klanghölzern das Festzelt zum Beben gebracht wird, dann weiß die Feuerwehr, dass das Festwochenende begonnen hat. Die Haindling-Hits "Bayern", "Paula" und "Lang scho nimmer gsehn" werden nicht fehlen. Haindling und die Feuerwehr Oberbuchfeld freuen sich darauf.

ZTickets für das Sommerkonzert mit Haindling können über die Web-Seite www.ff-oberbuchfeld.de oder an allen bekannten Vorverkaufsstellen gekauft werden.

WERNER STURM