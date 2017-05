Hakler fahren am Vatertag nach Österreich

REICHERTSHOFENER rechnen sich gute Titelchancen bei der 40. Alpenländischen Meisterschaft aus

SENGENTHAL/REICHERTSHOFEN - Wenn andere Männer den Vatertag feiern, geht es für den Oberpfälzer Fingerhaklerverein/Gau Altmühltal in die Vollen. Seit Wochen schon trainiert man im vereinseigenen Trainingsraum im ersten Stock des Schützenhauses in Reichertshofen die Muskulatur der Arme, Beine und der beiden Mittelfinger.

Am Donnerstag, 25. Mai, heißt es: „Hakler Fertig...ziiieeehhht“. Denn an Christi Himmelfahrt treten die Reichertshofener Fingerhakler bei der 40. Alpenländischen Fingerhakler-Meisterschaft an. © Foto: mi



Dabei werden mehrere Tonnen an Gewicht an einem Trainingsabend bewegt, so der Vorsitzende Günter Seitz aus Winnberg. Am kommenden Donnerstag, 25. Mai, fährt man mit acht Haklern zur 40. Alpenländischen Meisterschaft nach Wörnsmühl/Gemeinde Fischbachau.

Die Schlierachgauer Fingerhakler sind Ausrichter dieser Alpenländischen Meisterschaft. Gut 150 Hakler aus elf Gauen werden erwartet, die dann in fünf Altersklassen und vier Gewichtsklassen gegeneinander um den Titel des Alpenländischen Meisters hakeln.

Der Vorsitzende hofft natürlich noch, dass sich eine große Fangemeinde anschließt und die acht Hakler aus Reichertshofen frenetisch anfeuern wird. Teilnehmen werden Günter Seitz (Winnberg), Michael Kastner (Berngau), Franz Seitz, Ferdinand Seitz (beide Buchberg), Florian Nutz (Oberbuchfeld), Anton Schmid (Obermässing), Johannes Schmid (Buch) und Siegfried Felner (Erasbach). Letztgenannter wird auch als Landesverbandsschiedsrichter im Einsatz sein.

Es treten auch einige Titelaspiranten des Vereins an, die hoffentlich eine gute Tagesform erwischen und in Wörnsmühl zur Höchstform auflaufen werden. "Letztendlich gehört auch eine Portion Glück dazu, mit einem guten Mannschaftsergebnis wäre ich schon sehr zufrieden", sagt der Vorsitzende. Das Wichtigste sei, dem Zweck des Vereins gerecht zu werden. Heißt es doch in der Satzung: ". . . diese bayerische Heimatsportart zu erhalten und zu fördern, den Geist und den Körper zu kräftigen und die guten Sitten und Traditionen zu pflegen."

Drei Tage später, am Sonntag, 28. Mai, geht es dann für die Junghakler in den "Schweyer-Stadl" nach Antdorf im Ammergau. Dort finden die 17. Alpenländischen Schülermeisterschaften im Fingerhakeln statt. Hier gehen die drei Junghakler, Johannes Bögl (Sengenthal), Benedikt Felner (Erasbach) und Hubertus Schmid (Obermässing) an den Start. Vielleicht lässt sich auch hier ein Stockerlplatz erzielen, so Günter Seitz.

Jungs sind gut drauf

Die Jungs haben es erst bei der bayerischen Schülermeisterschaft vor vier Wochen bewiesen, dass sie es drauf haben. Auch hier zählt der Olympische Gedanke – Dabei sein ist alles. Interessenten, die die Mannschaft tatkräftig bei den nächsten beiden Hakler-Meisterschaften durch Anfeuerungsrufe unterstützen wollen, können sich umgehend beim 1. Vorsitzenden Günter Seitz, * (01 51) 15 27 25 00 melden.

Weitere Termine 2017 zum Vormerken: 16. Juli bayerische Meisterschaft in Drachselwang/Schlierachgau und am 27. August die deutsche Meisterschaft in Pflugdorf/Ammergau

