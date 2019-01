Hallenbad Neumarkt: Letzter Öffnungstag vor Abriss naht

Nach 45 Jahren wird es durch neues Schlossbad ersetzt - Landrat dankte Mitarbeitern - vor 32 Minuten

NEUMARKT - Nach gut 45 Jahren schließt das bisherige Hallenbad des Landkreises in Neumarkt am heutigen Donnerstag endgültig seine Pforten und macht dem neuen Schlossbad der Stadt Platz, das gerade gebaut wird.

Landrat Willibald Gailler bedankte sich bei den Mitarbeitern des Hallenbades, die alle anderweitig weiterbeschäftigt werden. © Foto: Gottschalk



Der Landkreis hat deshalb in Absprache mit der Stadt nun die Arbeiten zum Abbruch vergeben, sodass nach der Räumung im Innern auch die Bagger anrollen können.

Landrat Willibald Gailler dankte allen Mitarbeitern für ihren engagierten Dienst. Zusammen mit Kreiskämmerer Hans Ried und Liegenschaftsreferent Markus Mederer sowie Sachbearbeiter Martin Pechl lobte er die äußerst zuverlässige Arbeit von Bernhard König, Maximilian Schneider, Alexandra Böhm-Dürbeck, Patricia Farr, Elisabeth Meier, Ulrike Pirkl und Marinela Lehrer. Für sie alle konnten einvernehmliche Lösungen zur Weiterbeschäftigung beim Landkreis oder einer Nachbarkommune gefunden werden.

Der erste Spatenstich zur Errichtung des Hallenbades Neumarkt wurde von der Stadt zu Jahresbeginn 1971 vollzogen. Am 25. Mai des gleichen Jahres konnte bereits Richtfest gefeiert werden. Nach gut zweijähriger Bauzeit wurde das Hallenbad am 31. März 1973 eröffnet, die offizielle Einweihung fand am 16. März 1974 statt.

Hubboden defekt

Am 1. Januar 1975 wurde das Bad im Rahmen der vermögensrechtlichen Auseinandersetzung mit der Stadt Neumarkt im Zuge der Gebietsreform vom Landkreis Neumarkt übernommen. Von den Gesamtbaukosten des Hallenbades in Höhe von 4,5 Millionen DM trug der Landkreis gut die Hälfte.

Seit 1. August 1991 wird das Hallenbad mit Fernwärme vom benachbarten Freibad versorgt. Das Bad besteht aus einem Schwimmerbecken mit einer Tiefe von zwei Metern und einem Lehrschwimmbecken mit Abmessungen mit einer Tiefe von 0,9 bis 3,8 Metern, durch Hubboden regulierbar. Leider ist der Hubboden seit Frühjahr 2018 defekt. Es wurde eine fixe Wassertiefe von 110 Zentimetern eingestellt. Beide Becken zusammen fassen 1,1 Millionen Liter Wasser.

5,3 Millionen Badegäste

Von 1973 bis Dezember 2018 waren insgesamt 5,3 Millionen Badegäste zu Besuch, darunter knapp zwei Millionen Schüler und 700 000 Vereinsmitglieder.

