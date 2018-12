Hallenbäder des Kreises geschlossen

Personal trifft sich zu einer Versammlung - vor 34 Minuten

NEUMARKT/PARSBERG - Wasserratten aufgepasst: Wegen einer Personalversammlung haben die Hallenbäder des Landkreises am Mittwoch, 12. Dezember, geschlossen.

Das Hallenbad in Neumarkt hat am 12. Dezember geschlossen. © Müller



Das meldet das Landratsamt in Neumarkt: Wegen einer Personalversammlung bleiben die Hallenbäder in und Parsberg am 12. Dezember 2018 nachmittags geschlossen. Das Hallenbad in Neumarkt hat am Vormittag wie gewohnt von 7.30 bis 9.30 Uhr geöffnet.