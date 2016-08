Haltbare Lebensmittel: "So einen Ansturm noch nie erlebt"

PARSBERG - Seit der Bund sein Zivilschutz-Konzept vorgestellt hat, füllen sich die Keller der Nation mit Notfallrationen. Auch ein Parsberger Unternehmer, der Nahrungsmittel für den Krisenfall anbietet, wird regelrecht überrannt.

Seit der Bund sein Zivilschutz-Konzept vorgestellt hat, füllen sich die Keller der Nation mit Notfallrationen. (Symbolbild) Foto: dpa



"So einen Ansturm habe ich bisher noch nie erlebt", staunt Jaromir Ctrnacty. Von Parsberg im Landkreis Neumarkt aus betreibt er sein Unternehmen "Sicherstadt", das sich auf Ausrüstung und Nahrungsmittel für den Krisenfall spezialisiert hat.

"Alle haltbaren Lebensmittel sind fast komplett ausverkauft", erzählt er. Vor allem die "NRG-5" genannten Notnahrungsmittel gehen weg, wie warme Semmeln — schmecken aber nicht ganz so gut. Dafür sind sie sehr nahrhaft: In 500 Gramm der trockenen Riegel stecken 2300 Kalorien sowie zahlreiche Mineralstoffe und Vitamine.

Ob Dosenbrot oder Konserven mit Bratwürsten, Kartoffelsalat oder Semmelknödel — überall ist der Liefernotstand groß. "Die Hersteller sind überfordert. Sie kommen mit der Produktion nicht hinterher", berichtet Ctrnacty.

"Unnötig große Probleme"

Auch um seine Wasserfilter, Gaskocher und Solar-Module reißen sich die Kunden. Ctrnacty verwundert der gegenwärtige Ansturm, prinzipiell hält er die Vorsorge aber für wichtig: "Ich bin niemand, der sich auf das Ende der Zivilisation vorbereitet. Aber es ist einfach unnötig, wenn etwa ein flächendeckender Stromausfall von einigen Tagen zu unnötig großen Problemen führt."

Sein Unternehmen "Sicherstadt" wirbt mit dem Motto "Krisenvorsorge für Stadtmenschen". Ctrnacty ist überzeugt, dass vor allem Stadtmenschen den Kontakt zur Natur verloren haben und sich im Notfall nicht selbst versorgen könnten. "95 Prozent wären wohl innerhalb von zwei Tagen auf fremde Hilfe angewiesen", glaubt er.

Wer vorsorgen will, muss aber auch kräftig in die Tasche langen. Für 369 Euro kann man in Parsberg ein Überlebenspaket für einen Monat kaufen. Darin enthalten sind ein Wasserfilter und Wasserdesinfektionstabletten, Notnahrungsmittel, ein Festspirituskocher und ein Kurbelradio mit Handy-Ladefunktion.

