Handball Rohr/Pavelsbach: Vor Weihnachten aus der Krise?

SG empfängt Forchheim — Fünf Spiele in Postbauer-Heng - vor 56 Minuten

POSTBAUER-HENG - Am Wochenende sind alle Handball-Mannschaften der SG Rohr/Pavelsbach zum letzten Mal im Jahr 2018 im Einsatz. Am Samstag steht ein langer Heimspieltag in Postbauer-Heng auf dem Plan.

Kein Durchkommen: Der SG Rohr/Pavelsbach I (grün) ist nach einem guten Saisonstart der „Touch“ abhanden gekommen. © Foto: Tsimplostefanaki



Den Anfang macht die D-Jugend mit den Partien gegen die HSG Pyrbaum/Seligenporten II sowie die DJK Berg um 10 und um 12.30 Uhr.

Anschließend empfängt die Damen III die SG DJK Erlangen/Baiersdorf II. Damit ist der bis dato ungeschlagene Tabellenführer der Bezirksklasse Mitte zu Gast. Der Anpfiff der Partie erfolgt um 15 Uhr.

Damen II sind oben dran

Ab 17 Uhr stehen sich die Damen II und die SG DJK Erlangen/Baiersdorf I gegenüber. Vergangenes Wochenende konnte sich die SG II Selbstvertrauen holen durch den Sieg gegen die HSG Pyrbaum/Seligenporten II. Die zwei Punkte wiederum brachte sie in das Tabellenmittelfeld der Bezirksklasse West. Zum Tabellenführer Lauf fehlen drei Punkte. Mit einem Sieg wäre für die Rückrunde eine gute Ausgangslage geschaffen, um sich weiter nach oben zu schieben.

Zum Abschluss des Spieltages in Postbauer-Heng empfängt die erste Mannschaft der SG Rohr/Pavelsbach den HC Forchheim. Die SG I steckt derzeit in einem tiefen Loch, was die Leistung betrifft. Die BOL-Hinrunde begann solide mit knappen Niederlagen und insgesamt drei Punkten aus vier Spielen. Doch mehr kamen nicht hinzu.

Die Ergebnisse wurden eindeutiger und die Formkurve fiel weit nach unten. Der Grund dafür ist schwer zu benennen. Nach den vergangenen Niederlagen fehlt zudem das Selbstvertrauen. Die SG kann sich nur selbst aus dem Loch befreien. Denn steckt man einmal tief in der Formkrise, fällt einem nichts leicht, und Geschenke werden auch nicht verteilt. Der HC Forchheim dagegen spielt eine gute und solide Saison mit lediglich zwei Niederlagen in neun Partien. Es wird also schwer werden ausgerechnet gegen diesen Gegner, das Blatt zu wenden. Um 19 Uhr wird die Partie angepfiffen.

In Nabburg ist die A-Jugend am Samstag ab 14 Uhr zu Gast bei der SG Nabburg/Schwarzenfeld. Am Sonntag spielt die B-Jugend um 15.15 Uhr in Schierling/Langquaid.

nn