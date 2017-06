Handys lenken vom Autofahren ab

Oberpfälzer Polizei kontrollierte im Mai mehr als 700 Autofahrer - vor 14 Minuten

REGENSBURG - Im gesamten Monat Mai stand die Arbeit für die Verkehrssicherheit im besonderen Fokus der Oberpfälzer Polizei. Das konkrete Augenmerk lag dabei auf dem Thema "Ablenkung im Straßenverkehr".

Ziel der Aktion war es, die Verkehrsteilnehmer über die Risiken durch Ablenkung im Straßenverkehr zu sensibilisieren. In Bayern passieren dadurch jährlich zahlreiche Unfälle. Als eine der Top-Unfallursachen gilt mittlerweile die Ablenkung durch Smartphones und Handys.

Folgen vor Augen führen

Symbolbild. © dpa



Symbolbild. Foto: dpa



Diese Tatsache soll den Verkehrsteilnehmern immer wieder vor Augen geführt werden. Mit immer wiederkehrenden, auch öffentlichkeitswirksamen Aktionen erhofft sich die Polizei eine dauerhafte Verhaltens- und Einstellungsänderung.

Bilanziert man die Schwerpunktwochen zur Kontrollaktion "Ablenkung im Straßenverkehr" im Mai, so haben rund 300 Polizeibeamte im Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Oberpfalz eine Vielzahl von Kraftfahrzeugführern angehalten und kontrolliert.

60 Euro Bußgeld und ein Punkt

Dabei wurden weit mehr als 700 Verkehrsteilnehmer beanstandet. Unter anderem wurden neun Strafanzeigen aufgenommen, mehr als 400 Verkehrsordnungswidrigkeitenanzeigen eingeleitet und knapp 400 Verwarnungen ausgesprochen.

Unter den häufigsten Gründen für eine Beanstandung war die Benutzung des Mobiltelefons zu finden. Der Bußgeldkatalog sieht bei diesem Verstoß ein Bußgeld in Höhe von 60 Euro (plus Gebühren und Auslagen) und einen Punkt in der Flensburger Verkehrssünderdatei vor.

nn