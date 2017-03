Hans Söllner spielt in der Jurahalle

Der bayerische Querkopf kommt am 26. März nach Neumarkt - 17.03.2017 20:55 Uhr

NEUMARKT - Hans Söllner kommt am Sonntag, 26. März, um 20 Uhr nach Neumarkt in die Kleine Jurahalle.

Ein Hans Söllner lässt sich nicht verbiegen.Harald Sippel © Foto:



Hans Söllner feierte letztes Jahr sein 36. Bühnenjubiläum, am Weihnachtstag ist er 60 geworden. Aber der bayrische Dylan tut es seinem Idol gleich und führt seine "Never Ending Tour" auch in 2017 fort.

Söllner hat immer den Politikern und "Großkopferten" auf’s Maul geschaut. Die Marihuana-Legalisierungskampagne ist dem Kampf um ein gerechteres Schulsystem gewichen. Doch Söllner ist sich selbst und seinen Fans treu geblieben.

nn