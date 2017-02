Hantel falsch beladen: Rosina Polster gewinnt trotzdem

Deutsche Meisterschaft im Dreikampf: Fünf Medaillen für Athleten des SC Oberölsbach — Im Nationalkader - vor 46 Minuten

BERG/UNTERÖLSBACH - Starke Kraftsportler aus der Oberpfalz gaben sich in Lauchhammer (Brandenburg) bei den deutschen Meisterschaften im Kraftdreikampf aller Altersklassen die Ehre. Bei knapp 200 Teilnehmern warteten die Power-Fit-Athleten des SC Oberölsbach mit nie erwarteten Erfolgen auf: zwei Goldmedaillen, zweimal Silber, einmal Bronze, die Ränge sechs und acht sowie eine Berufung in den Nationalkader.

Die Ausbeute von SCO-Power Fit in Lauchhammer: Zwei deutsche Meistertitel, zwei Vizemeister, ein dritter Rang und weitere gute Platzierungen in der nationalen Wertung. © Foto: Fügl



Die absolute Krönung gleich zu Beginn am Samstagmorgen: Rosina Polster wurde deutsche Meisterin bei den Aktiven in der Klasse bis 63 kg. In der Kniebeuge erzielte sie einen neuen persönlichen Bestwert. Nach gültigen 162,5 und 170 kg wurden es auch noch 175 kg. Pech dann auf der Bank, hier wollte absolut nur der Erstversuch über 100 kg gelingen. Im Kreuzheben dann ein solider Einstieg mit 155 kg, die Steigerung auf 162,5 kg jedoch gelang nach einem Beladungsfehler auch in der Wiederholung nicht.

Trotzdem: Im Total war diesmal zweifaches Glück dabei. Mit der Summe von 430 kg schaffte Rosina Polster die B-Norm, somit die Berufung für den Nationalkader. Und: Der Versuch mit falsch beladenen Hanteln kostete auch nicht den Sieg in dieser Klasse, und auch nicht den Gesamtsieg aller teilnehmenden Frauen. Fazit: Polster empfahl sich in diesem Jahr erstmals für internationale Aufgaben.

Litwitz eine Klasse für sich

Nachmittags dann konnten die SCO-Junioren ihr Können unter Beweis stellen, nämlich Kevin Litwitz, Maximilian Geitner, Maximilian Braun und Bastian Meier. Eine Klasse höher mischte Kevin Litwitz mit. Im Limit bis 74 kg beugte er saubere 200 kg und setzte sich damit an die Spitzenposition. Auch im Bankdrücken blieb er unerreichbar: Mit 140 und 147,5 kg schaffte er einen neuen Bestwert. Seine Grenze fand er – noch – bei glatten drei Zentnern.

Auf Nummer sicher – wegen eines Hexenschusses vor einiger Zeit – ging er im Kreuzheben. Drei gültige Versuche mit zuletzt 180 kg bedeuteten schließlich unangefochten Gold. Mit 527,5 kg im Total hatte er zudem noch 22,5 kg Vorsprung vor seinem schärfsten Konkurrenten.

In der Klasse bis 66 kg verpasste Maximilian Geitner gleich in der Kniebeuge die Chancen auf den Sieg, nur der erste Versuch mit 180 kg ging in die Wertung.

Auf der Bank dann jedoch eine ganz andere Einstellung: 107,5, 112,5 und 115 kg ließen aufhorchen; im Kreuzheben folgten Steigerungen von 165 kg auf 175 und 185 kg. Mit 480 kg im Total wurde Geitner mit der Silbermedaille belohnt.

In der gleichen Klasse stellte sich Bastian Meier vor. In seinem ersten Wettkampfjahr bei den Junioren musste er sich stets mit erfahrenen Gegnern messen. Er beugte drei saubere Versuche und hatte am Ende 140 kg stehen. Auf der Bank scheiterte er denkbar knapp an 97,5 kg. Mit 375 kg im Total erreichte er Platz acht und sicherte der Mannschaft trotzdem wichtige Punkte.

Maximilian Braun erwischte bis 83 kg einen schwarzen Tag. Gleich in der Kniebeuge bekam er keinen seiner drei Versuche in die Wertung und konnte sich weder in der Gesamt- noch in der Mannschaftswertung behaupten. Zum Vergleich: Seine Leistungen aus der Bayernliga-Hinrunde hätten ihm Silber eingebracht.

Am Sonntag waren die "leichten Aktiven" des SCO gefragt. Zum Beispiel Thomas Lehmeier in der 83 kg-Klasse: In der Kniebeuge brachte er nur seinen ersten Versuch über 250 kg in die Wertung. Auf der Bank dann drei gültige Versuche mit 140, 145 und 150 kg, im Kreuzheben 245 und 265 kg. Mit 665 kg im Total wurde er Dritter. Ein großer Erfolg für Lehmeier bei seiner ersten Teilnahme an einer deutschen Meisterschaft.

Sebastian Heger machte in der am stärksten besetzten Klasse bis 93 kg mit. In der Kniebeuge zwei saubere Versuche mit 250 und 260 kg, die letzte Steigerung auf 270 kg gelang an diesem Tag nicht.

Auf der Bank stemmte er 175 und 182,5 kg, für 190 kg reichte die Kraft nicht mehr. Das Kreuzheben endete mit 230 kg. Im Total erreichte Heger 672,5 kg und sicherte sich somit Rang sechs.

Zum Abschluss wuchs ein krankheitsbedingt geschwächter Schwergewichtler über sich hinaus. In der Kniebeuge stieg Christoph Seefeld mit sicheren 300 kg ein. 310 kg sollten es beim zweiten Versuch werden, der Athlet jedoch verlor die Balance.

Noch eins drauf gelegt

Er verlangte danach eine Steigerung auf 320 kg – persönliche Bestleistung – und diesmal gelang das Vorhaben. Es folgten im Bankdrücken 225 und 232,5 kg.

Schließlich noch eine tolle Vorstellung im Kreuzheben: 240, 255 und starke 280 kg wurden beklatscht. Mit 832,5 kg im Total setzte Seefeld Maßstäbe und sicherte sich Platz zwei.

HELMUT FÜGL