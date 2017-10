Härtetest im Hexenkessel für WKG-Ringer

NEUMARKT - Zum letzten Auswärtskampf der Vorrunde müssen die Ringer der Wettkampfgemeinschaft Neumarkt/Feucht nach Unterfranken zum TV Unterdürrbach. Letztmals standen sich bei Vereine in der Bayernligasaison 2015 gegenüber.

Damals konnte beide Duelle der ASV Neumarkt für sich entscheiden – die Gastgeber mussten am Saisonende in die Landesliga Nord absteigen. Ob das ein gutes Omen für die Neumarkter ist, wird sich am Samstag zeigen, wenn es in der Landesliga Nord ein Wiedersehen gibt.

Dabei gilt es für das WKG-Team um Trainer Armin Prantl, den Tabellennachbarn der WKG keinesfalls zu unterschätzen. Die Gastgeber verfügen über einen starken Landesligakader und nur mit einer konzentrierten Mannschaftsleistung kann die WKG bei den Mainfranken wichtige Punkte holen und damit einen Platz in der Mitte der Tabelle festigen.

Dass dies im Unterdürrbacher Hexenkessel kein leichtes Unterfangen sein wird, steht dabei schon vorher felsenfest. Für alle, die den ASV bei seiner Aufgabe moralisch und lautstark unterstützen möchten: Abfahrt im Mannschaftsbus ist um 16.30 Uhr am ASV-Sportzentrum.

Auch die zweite Mannschaft steht vor keiner leichten Aufgabe und muss bei der Oberligareserve des AC Lichtenfels antreten. Bei der zweiten Mannschaft der Oberfranken läuft es in dieser Saison auch nicht rund – sie steht ebenso wie die WKG-Reserve bisher ohne Punktgewinn da.

Verstärkung von oben?

Dabei haben die Gastgeber diesmal den Vorteil, dass das Oberligateam kampffrei ist und somit zwei Oberligaringer in der Reserve startberechtigt wären.

Da der Kampf der Reserveteams in Lichtenfels der Hauptkampf ist, wäre das für die Korbstädter sicher eine Option, um vor eigenem Publikum die ersten Punkte einzufahren. Abfahrt der WKG-Reserve ist ebenfalls um 16.30 Uhr am ASV-Sportzentrum.

