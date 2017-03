Hartnäckige Auerbacher: Polizei zu zwei Einbrechern geführt

AUERBACH - Die Polizei hat in Auerbach zwei junge Männer im Alter von 14 und 18 Jahren nach einem Wohnungseinbruch vorläufig festgenommen. Wie sich herausstellte, war das Duo nicht nur in der Oberpfalz, sondern auch im angrenzenden mittelfränkischen Raum recht emsig bei der Arbeit.

Symbolbild Foto: Symbolfoto



Einbrecher sind momentan aller Orten am Werk: In Langwasser genauso wie in Neumarkt. Womit die beiden angehenden Berufs-Einbrecher aber nicht gerechnet hatten, die nun in Auerbach zuschlugen, war der Bürgersinn in der Oberpfälzer Kleinstadt. Der wurde ihnen zum Verhängnis.

Denn: Aufmerksame Passanten hatten in Auerbach beobachtet, wie sich die zwei jungen Männer an einer verschlossenen Haustüre zu schaffen machten, anschließend in das Wohnhaus eindrangen und dort diverse Wertgegenstände klauten.



Womit die Jugendlichen, sie stammen aus Südosteuropa, nicht gerechnet hatten, war die Hartnäckigkeit der Auerbacher. Die verfolgten das Duo unauffällig bis zum Eintreffen der Polizei, so dass diese unmittelbar darauf festgenommen werden konnten.



Weitere Überprüfungen ergaben, dass die Täter auch Einbrüche im Bereich Mittelfranken begangen haben. Die Kriminalpolizei Amberg hat deshalb in enger Zusammenarbeit mit der Kriminalpolizei Schwabach die Ermittlungen übernommen.



Der 14-jährige Täter wird dem Haftrichter in Nürnberg vorgeführt, der 18-jährige verbleibt bis zur weiteren Entscheidung der Staatsanwaltschaft Amberg in Polizeigewahrsam.



Lobenswert zu erwähnen ist das Verhalten der Zeugen, so die Polizei, die die Täter beobachteten, sofort die PI alarmierten, die Täter in gesicherter Entfernung verfolgten und diese beim Eintreffen der Streifenbesatzung identifizierten.

