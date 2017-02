Haubner Treppen baut neues Werk bei Pölling

NEUMARKT - Es tut sich was im neuen Gewerbegebiet in Pölling: Die Firma Treppen Haubner hat den Bau ihres neuen Produktionsstandortes mit dem offiziellen Spatenstich begonnen.

Die Bauherren Ursula, Wolfgang, Stefanie und Mario Haubner (v. links) greifen gemeinsam mit OB Thomas Thumann zum Spaten. © Foto: Edgar Pfrogner



"Die Erweiterung ist notwendig, damit wir die große Nachfrage befriedigen können", sagt Geschäftsführer Wolfgang Haubner. Die Pöllinger Firma partizipiert an dem Bauboom, der nun schon einige Jahre anhält. Neben den namengebenden Treppen ist man stark vertreten bei Balkonanlagen, Stahlgeländern und auch Carports.

Die Monteure der Firma Haubner sind fast im ganzen Bundesgebiet tätig, es gibt Verkaufsniederlassungen etwa in München, Stuttgart, Würzburg und Leipzig. Auch den Gang über die Grenze hat man gewagt. "In der Schweiz werden unsere Produkte immer beliebter", sagt Haubner.

Im neuen Gewerbegebiet Pölling II hat er 1,3 Hektar Fläche erworben. Beim ersten Bauabschnitt investiert die Firma rund vier Millionen Euro. Rund 15 zusätzliche Arbeitsplätze sollen dort entstehen. Neben einer Produktionshalle mit rund 3000 Quadratmeter Fläche sind in einem kleineren Gebäude Büros, Ausstellungsfläche und ein 400 Quadratmeter großes Konstruktionsbüro untergebracht. Die beiden Gebäude sind durch einen Übergang im Obergeschoss verbunden.

Diese Zweiteilung ist notwendig, damit die Feuerwehr genügend Platz hat und der Lieferverkehr um die Werkhalle herumfahren kann. "Bis Ende des Jahres soll der erste Bauabschnitt fertig sein", sagt Architekt Klaus Damovsky.Oberbürgermeister Thomas Thumann lobte "den Mut und das Wagnis, das unternehmerische Risiko auf sich zu nehmen" und damit Arbeitsplätze in der Region zu schaffen.

Die 13 Parzellen des Gewerbegebiets Pölling II seien bis auf eines schon vergeben. Man habe bei der Erschließung und der Vergabe der Grundstücke darauf geachtet, den Wünschen der Unternehmen entgegenzukommen.

Derzeit produziert Haubner an zwei Standorten: Am Stammsitz in Pölling am Grünberg gibt es 68 Beschäftigte, es werden die Elemente aus Holz und Edelstahl gefertigt, der Sonderbau etwa für die gebogenen Elementen hat dort seine Heimat. Außerdem gibt es noch eine Produktion im tschechischen Bor, wo 28 Mitarbeiter Stahlelemente fertigen. Das Werk soll künftig schwerpunktmäßig für den "Zukunftsmarkt Tschechien" produziert werden.

Kinder stehen bereit

In der Firma Haubner sitzt die Zukunft schon mit am Tisch: Mit Tochter Stefanie und Sohn Mario wächst bereits die dritte Generation in die Führung des Familienunternehmens hinein. Stefanie Haubner ist in der Finanzbuchhaltung tätig, Mario Haubner im technischen Bereich.

