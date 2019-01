Hauchdünn am Rekord vorbeigeschrammt

Michael Lang gewinnt den Seubersdorfer Silvesterlauf — Zweikampf mit Marco Benz — Steffi Enders schnellste Frau - vor 1 Stunde

SEUBERSDORF - Von der internationalen Bühne ins beschauliche Seubersdorf: Michael Lang aus Postbauer-Heng hat im September bei der Leichtathletik-Weltmeisterschaft über die Halbmarathon-Distanz eine Bronzemedaille in der Altersklasse M 35 sowie die Vizeweltmeisterschaft in der Staffel gewonnen. Jetzt holte er für die Kettenbach Runners startend in 31:45 Minuten den Sieg beim 38. Silvesterlauf in Seubersdorf. Dabei verfehlte er den seit sechs Jahren gültigen Streckenrekord von Jonas Fischer lediglich um 22 Sekunden.

WERNER STURM