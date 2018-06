Hauchdünn das Podest verpasst

PILSACH - Kristina Schwingenschlögl aus Pilsach und ihr Tanzpartner Dominik Stubenvoll haben in Landsberg am Lech den Höhepunkt der Rock‘n‘Roll-Saison gefeiert: die Deutsche Meisterschaft.

Kristina Schwingenschlögl aus Pilsach und ihr Tanzpartner Dominik Stubenvoll rockten und rollten auf Platz vier. © Foto: Schwingenschlögl



Es gingen die besten zehn deutschen Paare an den Start. Die Pilsacherin und ihr Partner hatten sich mit viel Training vorbereitet und kontinuierlich an den Akrobatiken und der Choreografie gearbeitet.

Ausgeruht und mit viel Energie lieferten sie in der Vorrunde eine saubere und glamouröse Tanzrunde ab – und wurden mit dem Einzug ins Finale belohnt, in dem nur die sieben besten Tänzer ihr Können zeigen durften. In der letzten Tanzrunde der Saison gaben sie nochmal alles und belegten letztendlich einen sehenswerten 4. Platz. Um nur 0,15 Punkte verfehlten sie einen Podestplatz.

Somit sind Kristina Schwingenschlögl und Dominik Stubenvoll das viertbeste deutsche Tanzpaar und gleichzeitig das beste bayerische Paar. Mit diesem Abschluss können die erfolgreichen Tänzer nach einer verdienten Sommerpause in die neue Saison starten.

