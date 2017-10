Haus mit 17 Wohnungen in die Hallertorstraße

NEUMARKT - Neue Läden ziehen in der Hallertorstraße, dem großen Sorgenkind der innerstädtischen Entwicklung in Neumarkt, in nächster Zeit nicht ein. Dafür aber neues Leben: Ein neues Wohnhaus für 17 Parteien wird im kommenden Jahr an der Zeile zwischen Hafner- und Türmergasse errichtet.

Wo einst die Bäckerei Schneider und die Konditorei Wittl ihre Kunden verwöhnten, ist nun eine große Lücke. Eine private Projektgesellschaft baut an der Hallertorstraße 17 Wohnungen. Doch zunächst rücken die Archäologen an. © Foto: De Geare



Die neu gegründete "Projektgesellschaft Hallertorstraße" hat hier ein Grundstück von privat erworben. Weil der enge Zuschnitt der Parzellen in der Neumarkter Altstadt keine größeren Bauvorhaben zulässt, verkaufte die Stadt dem Investor noch einen Teil des benachbarten Grundstücks aus städtischem Besitz.

Im August wurden die Gebäude an der Hallertorstraße abgerissen. Darunter kamen nicht ganz unerwartet die Grundmauern der mittelalterlichen und frühneuzeitlichen Bebauung zum Vorschein. Auch der steinerne Ring eines Brunnens weckt hier die Neugier der Passanten, von denen viele über die Absperrung spitzen.

Ende November dürften die archäologischen Untersuchungen abgeschlossen sein, um die Jahreswende 2018/19 dann die Bauarbeiten, teilt Willi Kirsch von Kirsch & Haubner auf Nachfrage mit. Seine Firma vermarktet das U-förmige, dem Umfeld entsprechend kleinstrukturierte Haus mit Innenhof nach Süden und Tiefgarage. Das Projekt sei ein Beitrag zur "Renaissance der Altstadt", sagt Kirsch. Hinter der Projektgesellschaft verberge sich eine "bauerfahrene" Familie aus dem Landkreis.

