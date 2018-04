Haushalt des Landkreises Neumarkt strotzt vor Rekorden

Größtes Volumen, größter Vermögenshaushalt — Lob und einige Anregungen aus den Fraktionen - vor 1 Stunde

NEUMARKT - Es sei der wichtigste Punkt des Jahres, sagte Landrat Willibald Gailler – bei der Kreistagssitzung war der Beschluss des Haushalts 2018 das Kernthema. Einstimmig sagten die Räte ja zu dem von Rekorden strotzenden Werk, die Fraktionsvorsitzenden waren in ihren Reden voll des Lobes.

Als neues Mitglied im Kreistag hat Landrat Willibald Gailler (li.) nun Günther Stagat (SPD) vereidigt, der für Barbara Schierl nachrückt. © Foto: André De Geare



Dem Landkreis geht es richtig gut, es wird kräftig investiert, aber trotzdem solide gewirtschaftet, strich der Landrat in seinen Eingangsworten heraus. Weil dank bayernweit sprudelnder Steuereinnahmen die Bezirksumlage sinkt, kann die Kreisumlage um 1,5 Prozentpunkte auf 38 Prozent sinken – wenn der Kreis floriert, sollen auch die 19 Kommunen des Kreises profitieren.

Mit einem Volumen von rund 145 Millionen Euro ist der Haushalt prall wie nie zuvor, das sind drei Millionen Euro oder 2,1 Prozentpunkte mehr als im Vorjahr, so die Zahlen von Kreiskämmerer Hans Ried. Der Vermögenshaushalt erreicht mit knapp 31 Millionen Euro einen Spitzenwert.

Diese gute Lage ergebe sich, so Gailler weiter, weil der Kreis fast keine Schulden gemacht habe, auf geringe Betriebs- und Personalkosten achte, im Sozialen präventiv arbeite und in den wichtigsten Kreiseinrichtungen wie Kliniken und Abfallwirtschaft kein Minus einfahre.

Es sei nicht nur laut Kalender Frühling, sondern auch für die Planer eine "Zeit des Aussäens" – der Haushalt berge einiges an "Saatgut". Einiges an Anerkennung gab es schon zu ernten: Bei verschiedenen Rankings schnitt der Kreis sehr gut ab, was die wirtschaftliche Situation, die Lebensqualität und die Dynamik anbelangt. Das Lob reichte er an die "mutigen Unternehmer und tüchtigen Bürger" im Kreis weiter.

Die größten Investitionsbereiche sind, wie berichtet, die Schulen (etwa der Bau des Sonderpädagogischen Förderzentrums auf dem Gelände des alten WGG und die Sanierung des Gymnasiums Parsberg), die Kliniken (8,1 Millionen Euro) und der Straßenbau mit etwa dem Anschluss der Kreisstraße NM 19 an die neue Umgehung von Mühlhausen (2,3 Millionen Euro).

Von den Fraktionsvorsitzenden gab es für den Haushalt dickes Lob. Alois Scherer (CSU) strich das gelingende Miteinander zwischen Landkreis und Gemeinden heraus, wichtig für die Stärke und Leistungsfähigkeit. Die positiven Aspekte des Haushalts seien für alle im Landkreis relevant, vom Landrat bis zum Schüler. Er warnte vor einer weiteren Stellenmehrung, denn irgendwann werden die Steuern nicht mehr sprudeln.

Neumarkts OB Thomas Thumann (UPW/FW) sagte, er könne die ersten Sätze der Haushaltsreden aus den vergangenen Jahren wieder recyclen: "Auch dieses Jahr haben wir über den größten Kreistagshaushalt in der Nachkriegsgeschichte zu entscheiden." Er schnitt nur kurz die Frage nach der Rücklagendeckelung an. In den vergangenen Jahren habe seine Fraktion darauf hingewiesen, dass die Rücklagen auch abgeschmolzen werden sollen – der Kreis solle nicht große Summen sparen, die den Kommunen fehlen. Das werde weiter beobachtet.

Dirk Lippmann (SPD) konstatierte, der Haushalt sei stimmig; dass die Kreisumlage mit Augenmaß gesenkt wurde, gefällt ihm, zumal für die kommenden Jahre auch mittelfristige Planungssicherheit gegeben sei.

Er wünscht sich weitere wirtschaftliche und flexible Lösungen für den ÖPNV. In Sachen Seniorenpolitik gibt es einen SPD-Antrag, ein Gesamtkonzept zu erarbeiten. Darin wird unter anderem eine Vollzeitstelle für einen Sozialraum-Koordinator gefordert, der den ganzen Landkreis betreut.

Für die Grünen sagte Roland Schlusche, der Haushalt sei "sehr gut". Ihm liegt die Förderung der Elektromobilität am Herzen, und er plädierte für weniger Flächenverbrauch; der Kreis solle die Biobauern unterstützen, etwa indem mehr Bio-Produkte aus der Region in Klinikum und Mensa auf den Tisch kommen. Auch die Überstundensituation der Kreis-Angestellten müsse man im Blick behalten. Die Grünen seien gegen Abbau im Bereich der Pflege.

Günther Stagat (SPD) wurde als neuer Kreisrat vereidigt. Er rückt für Barbara Schierl nach, die ihr Amt aus familiären und beruflichen Gründen niedergelegt hat.

Müllgebühren steigen

Außerdem gab der Kreistag grünes Licht für die Erhöhung der Müllgebühren ab 1. Januar 2019: Weil bisherige Rücklagen über niedrige Gebühren abgeschmolzen wurden, müsse nun wieder kostendeckend kalkuliert werden, sagte Roland Hadwiger von der Abfallwirtschaft. So kostet ab 2019 eine 60-Liter-Tonne dann 75 Euro, eine 120-Liter-Tonne 112 Euro, eine 240-Liter-Tonne 224 Euro und ein Container mit 1100 Litern Füllraum 1083 Euro.

MAGDALENA KAYSER