Haußner verlässt ASV Neumarkt

Trainer wird Vertrag nicht verlängern — Suche nach Nachfolger hat begonnen

NEUMARKT - Nach erfolgreichen viereinhalb Jahren verlässt Fußballtrainer Dominik Haußner im Sommer den Bayernligisten ASV Neumarkt.

Dominik Haußner hat den ASV Neumarkt aus dem Jammertal geführt. Das hat Kraft gekostet: Nach dieser Saison sagt der Fußballlehrer „ade“. © Fritz Etzold



Es hatte sich angedeutet. Die Verhandlungen des 39-jährigen Hilpoltsteiners mit den Verantwortlichen des ASV über eine Verlängerung seines Vertrags zogen sich schon seit Wochen hin. "Die Gespräche waren in Ordnung", sagt Haußner. Doch nach "intensiven" viereinhalb Jahren am Deininger Weg habe er sich nun doch dazu entschlossen, nach der Saison neue Herausforderungen zu suchen.

Gerüchten zufolge soll Haußner beim Nord-Bayernligisten DJK Ammerthal die Nachfolge des im Sommer scheidenden Jürgen Press antreten. Was er auf Nachfrage allerdings weder dementierte noch bestätigte. Er habe zwei, drei Angebote, verriet der ASV-Coach.

Haußner hatte im Winter 2013/14 den Trainerstuhl in Neumarkt von Erich Hock übernommen. Zuvor trainierte er den TSV Berching und den BSC Woffenbach. Nach dem Abstieg in die Landesliga führte Dominik Haußner den ASV 2016 mit einer jungen, talentierten Mannschaft zurück in die Bayernliga. Aktuell rangiert Neumarkt im Mittelfeld der ungeliebten Südstaffel.

"Ich hätte gerne mit ihm weiter gearbeitet", sagt Thomas Schlecht, der Geschäftsführer Sport & Marketing des ASV Neumarkt. Am Dienstagabend habe Haußner ihm und der Mannschaft seine Entscheidung mitgeteilt. "Sie war nach der langen Bedenkzeit nicht allzu überraschend." Nun muss sich der Manager nach einem neuen Trainer umsehen. "Wir werden schon in Kürze die ersten Gespräche führen."

