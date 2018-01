Havarie in Regensburg: Dünger-Schiff schlägt auf Donau leck

Großeinsatz für die Feuerwehr: "Werden noch die ganze Nacht pumpen" - vor 2 Stunden

REGENSBURG - Plötzlich drang Wasser ins Innere: Auf der Donau in Regensburg schlug am frühen Sonntagabend ein Güterschiff leck. Die Feuerwehr will mit großen Pumpen verhindern, dass der Frachter sinkt.

Bilderstrecke zum Thema Feuerwehr im Großeinsatz: Dünger-Schiff havariert auf der Donau Das Wasser drang durch zwei undichte Stellen: Ein Schiff havarierte am Sonntagabend auf der Donau in Regensburg. Warum, ist noch unklar. Die Feuerwehr will mit Pumpen verhindern, dass der Frachter sinkt.



Warum das Schiff, das Düngemittel geladen hat, leck schlug, ist derzeit noch unklar. Offenbar drang das Wasser aber durch zwei undichte Stellen am Bug in den Innenraum. "Wir haben das Schiff soweit stabilisiert", sagte eine Sprecherin der Regensburger Feuerwehr. Mit Pumpen habe man den Frachter trockengelegt, bislang sei das Wasser nur in Areale vorgedrungen, in denen der Dünger nicht lagert.

"Wir werden noch die ganze Nacht pumpen", sagt die Feuerwehrsprecherin. Auf dem Schiff hielten sich zwei Menschen auf, die beide unverletzt blieben. Die Schäden, die durch die Havarie entstanden, kann auch die Polizei noch nicht genau beziffern. Am Montag wolle man aber das Schiff entladen und für den Abtransport präparieren.

Hier geht es zu allen aktuellen Polizeimeldungen.