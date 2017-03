Heeresmusikkorps Veitshöchheim spielt in Freystadt auf

FREYSTADT - Alle Freunde der Blasmusik erwartet am Mittwoch, 29. März, ein besonderes Erlebnis: Das Heeresmusikkorps Veitshöchheim gibt ein Konzert in der Mehrzweckhalle in Freystadt. Beginn ist um 19.30 Uhr, Einlass eine Stunde früher.

Das Heeresmusikkorps Veitshöchheim gibt ein Konzert in der Mehrzweckhalle in Freystadt. © Foto: Herboldt/oh



Zu hören sein wird Militärmusik in höchster Qualität. Das Repertoire reicht von traditionellen Militärmärschen über anspruchsvolle Originalkompositionen für sinfonisches Blasorchester und Filmmusik bis hin zu Big-Band-Arrangements. Die musikalische Leitung hat Oberstleutnant Robert Kahle.

Ein halbes Jahrhundert trug das Orchester die Bezeichnung Heeresmusikkorps 12. Nach Standorten in Fürstenfeldbruck und Nürnberg fand das Musikkorps 1966 seinen Platz am Sitz des Divisionsstabes in Veitshöchheim. Seit 2013 ist das fränkische Musikkorps direkt dem Zentrum Militärmusik der Bundeswehr unterstellt.

Größter Beliebtheit erfreuen sich die Benefizkonzerte des Heeresmusikkorps Veitshöchheim. Das Orchester bietet dem Zuhörer ein breites Repertoire. Im internationalen Rahmen erntete der fränkische Klangkörper bei Auftritten in Großbritannien, Norwegen, Frankreich, Dänemark, den Niederlanden, Schweiz, USA und Kanada viel Anerkennung, war zudem mehrfach im Fernsehen zu Gast.

Das Sinfonische Blasorchester ist die größte Besetzung des Heeresmusikkorps Veitshöchheim. Mit rund 50 Musikern sind alle Instrumente von Piccoloflöte bis Tuba, von Schlagzeug bis Keyboard vertreten.

Karten gibt es im Vorverkauf zu 18 Euro bei den Mitgliedern der Stadtkapelle Freystadt und bei Eichinger optic art sowie an der Abendkasse zu 22 Euro. Jugendliche zahlen zehn Euro. Der Erlös des Konzertes fließt in die Jugendarbeit der Stadtkapelle Freystadt und in das Bundeswehr-Sozialwerk.

Anne Schöll