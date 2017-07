Heftige Kollision auf Kreuzung bei Töging

DIETFURT - Auf einer Staatsstraße bei Töging sind ein Audi und ein Chrysler zusammengestoßen. Das Resultat waren zwei Verletzte und ein hoher Sachschaden.

Rettungshubschrauber Foto: Harald Munzinger



Am Mittwoch um 16.15 Uhr befuhr ein 22-Jähriger in einem Chrysler die Staatstraße 2230 von Töging her kommend und wollte nach links in die Staatsstraße 2234 abbiegen. Hierbei kam ihm ein 56-jähriger Audifahrer auf der Staatsstraße 2230 entgegen. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge.

Der Audifahrer wurde beim Aufprall schwer verletzt. Er musste mit dem Hubschrauber zur weiteren medizinischen Versorgung abtransportiert werden. Der Chryslerfahrer erlitt nur leichte Verletzungen.

Es entstand an beiden Fahrzeugen ein geschätzter Sachschaden von etwa 45.000 Euro. Der genaue Unfallhergang bedarf weiterer Ermittlungen. Unfallzeugen können sich bitte an die Polizeiinspektion Parsberg, Telefon (09492) 9410-0 wenden.





