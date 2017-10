Heidi Rackl stützt Füracker gegen Seehofer

NEUMARKT - Die stellvertretende CSU-Kreisvorsitzende Heidi Rackl stellt sich hinter den Bezirksschef Albert Füracker. Seine Forderung nach einer innerparteilichen Diskussion nach dem schlechten Abschneiden bei der Bundestagswahl sei notwendig und kein "Vertrauensbruch", schreibt sie in einem offenen Brief an den Parteivorsitzenden Horst Seehofer.

Heidi Rackl(rechts) stärkt Albert Füracker den Rücken mit einem offenen Brief an CSU-Chef Horts Seehofer. Foto: Heidi Rackl



Füracker hatte sich als einziger nicht-fränkischer Abgeordneter einen "geordneten Übergang" bis zur Landtagswahl 2018 ausgesprochen — "auch in personeller Hinsicht". Die CSU hat bei den Bundestagswahlen über zehn Prozentpunkte weniger als 2013 erhalten und alleine aus der Oberpfalz drei Mandate verloren.

Entsprechend schlecht war die Stimmung im Bezirksvorstand , als Füracker von der Diskussion zum Wahlausgang berichtet, die vormittags im CSU-Parteivorstand in München stattgefunden hatte. "Danach bat er alle Mitglieder um ihre Meinung und Einschätzung der Lage, damit er diese dann als mehrheitliche Meinung der CSU-Oberpfalz vertreten kann. Das Ergebnis war klar: Vorrang für die Koalitionsverhandlungen, geordneter personeller Übergang, kein Beschluss, nur ein Meinungsbild", schreibt Rackl.

Sie verstehe nicht, warum dieses Vorgehen als "Vertrauensbruch" bezeichnet werde. "Wenn wir innerhalb der Gremien nicht mehr diskutieren und uns austauschen können – auch über das, was uns nicht gefällt – dann müssen wir die Gremien auflösen. Wo bitte sollen wir sonst unseren Unmut, unsere Ideen und Vorstellungen vorbringen. Albert Füracker hat Meinungen gesammelt, hat sie zusammengefasst und wiedergegeben. Er hat damit keinen Schaden angerichtet, der Schaden ist durch das eingefahrene Wahlergebnis entstanden", schreibt Rackl.

