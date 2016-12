Heimliche Ostumgehung: Anwohner spüren kaum eine Verbesserung

NEUMARKT - Ende 2013 hat die Stadt im Föhrenweg, Ziegelhüttenweg und Flutgrabenweg 23 Schilder für Tempo 30 und zehn Fahrverbotsschilder für Lkw über 7,5 Tonnen angebracht. „Alle nur Zierde“, klagen die Anwohner drei Jahre später. Denn die Maßnahmen zur Verkehrsberuhigung auf der „heimlichen Ostumgehung“ von Neumarkt werden kaum kontrolliert. Und folglich jucken sie viele Autofahrer nicht.

Ein Schilder- und Spiegelwald säumt den Flutgrabenweg. Mit Tempo 30 und einem Fahrverbot für schwere Lkw reagierte die Stadt auf Klagen der Anwohnern über die hohe Verkehrsbelastung. Doch die Maßnahmen greifen bisher nicht. © Foto: Distler



Ein trauriger Vorfall am Montagabend: Ein Auto überfuhr im Flutgrabenweg einen aus einem Garten ausgebüxten Hund. Der Fahrer setzte seinen Weg ungerührt fort, ließ den schockierten Hundebesitzer einfach am Straßenrand stehen.

Freilich, dieser Unfall, zumal im Dunkeln, hätte in jeder Straße passieren können. Doch für die „Interessengemeinschaft Verkehrsberuhigung Föhrenweg-Ziegelhüttenweg-Flutgrabenweg“ ist er ein weiteres Indiz für das, was in ihren Straßen seit Jahren los ist: mangelnde Verkehrssicherheit, hohe Feinstaubbelastung, hohe Lärmbelästigung. „Darunter leidet die Lebensqualität“, sagt einer der Anwohner. Nicht wenige, versichert er, denken darüber nach wegzuziehen.

Die drei Straßen im Osten Neumarkts bilden den kürzesten Weg zwischen der Ingolstädter Straße im Süden und die Pelchenhofener Straße im Norden – und dienen somit vielen Verkehrsteilnehmern als Ersatz für die oft angedachte, aber nie realisierte Ostumgehung. Schon vor vielen Jahren wurden im Flutgrabenweg das Rechts-vor-links abgeschafft und ein Parkverbot eingerichtet: Das beschleunigt zwar den Verkehrsfluss, macht ihn aber als Abkürzung zwischen den Ausfallstraßen noch attraktiver.

Unerträglich für die Anwohner der drei Straßen wurde die Situation im Jahr 2013. Rund 70 gründeten eine Interessengemeinschaft und erreichten im Dialog mit der Stadt und der Polizei die Einführung von Tempo 30 und ein Fahrverbot für Lkw mit mehr als 7,5 Tonnen.

Eine Frage der Kontrolle

Doch viel genützt hätten diese Maßnahmen nicht, so das Fazit der IG drei Jahre später. Sie halten die Maßnahmen für „obsolet“ und die aufgestellten Schilder lediglich für „Zierde“. Auf den Punkt gebracht: Keine Kontrolle, keine Notwendigkeit, sich an die Geschwindigkeitsbeschränkung zu halten. Deshalb forderte die IG in einem Brief an den Oberbürgermeister sporadische Tempokontrollen der Polizei und bauliche Maßnahmen zur Beruhigung des Verkehrs.

Doch kann ihnen Thomas Thumann da wenig Hoffnung machen: In seinem Antwortschreiben gibt der OB zu, dass sich viele Autofahrer in diesem Bereich uneinsichtig zeigten, die durchschnittlich gefahrenen Geschwindigkeiten nur geringfügig zurückgegangen seien. Der Schwerlastverkehr halte sich hingegen in einem zumutbaren Rahmen, so Thumann. Die geforderten Einengungen der Fahrbahn, wie beispielsweise in der Wolfsteinstraße, hält der OB nicht für zielführend: Bremsen und Beschleunigen führten bei der Vielzahl an Autos zu zusätzlichen Lärmbelästigungen.

Die Kontrolle des fließenden Verkehrs ist die Aufgabe der Polizei. Sie schaut auf der „Ost-Tangente“ gelegentlich nach dem Rechten. Doch seien der Straßenraum derart eng und die Abschnitte zwischen den Kreuzungen so kurz, „dass wir dort gar nicht vernünftig lasern könnten“, erklärt Hauptkommissar Bernhard Kölbl.

Belastung reduzieren

All die Argumente beruhigen die IG Verkehrsberuhigung selbstverständlich nicht. Sie will nun bei der Stadt und der PI Neumarkt noch einmal nachhaken. Wohl wissend, dass der Wunsch, die Verkehrsbelastung an den drei Wegen einzudämmen, das Problem zum Teil nur verlagern würde. Die einfachste, aber auch mit Abstand teuerste Lösung wäre eine echte Ostumgehung. Doch dieses Mammutprojekt würde, man weiß es aus der Vergangenheit, nicht nur in Höhenberg und Helena auf erbitterten Widerstand stoßen.

