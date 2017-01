Heinrichsbürg-Schützen bessern ihr Vereinsbudget auf

Umbau des Schützenhauses war kostspielig — Neuer Pächter gesucht - vor 120 Minuten

NEUMARKT - Zur 58. Jahresversammlung hatte der Schützenmeister, Willy Weixelbaum, ins Schützenhaus der Heinrichsbürgschützen in Holzheim eingeladen. Nach dem Jahresrückblick wurden mehrere Mitglieder für ihre Treue zum Verein geehrt.

Zwischen 10 und 40 Jahren sind diese Mitglieder der Heinrichsbürgschützen mit an Bord. Maria Ott, Rudolf Meier und Karl Reif wurden bei der Jahresversammlung zu Ehrenmitgliedern ernannt. © Foto: privat



Nach dem Gedenken an verstorbene Vereinsmitglieder blickte der 1. Schützenmeister auf das Vereinsjahr 2016 zurück. Unter den zahlreichen Veranstaltungen hob Weixelbaum besonders das Helferfest anlässlich der An- und Umbauarbeiten des Vereinsheimes hervor. Auch war die Teilnahme beim Nordgautag in Neumarkt eine besondere Veranstaltung für die Heinrichsbürgschützen.

Sehr gut besucht war auch der Allerweltskirchweihsamstag, denn hier tanzten Kirwapaaren erstmals den von der Stadt Neumarkt gestifteten Kirwabaum aus. Die jungen Leute hatten verschiedene Tänze einstudiert und auf einer neu gebauten Bühne zum Besten gegeben. Danach ging es ins übervolle Schützenhaus.

Loch in der Kasse stopfen

Der Schützenmeister erwähnte auch die erstmals durchgeführte Altkleidersammlung, die das Vereinsbudget ein wenig aufbessern sollte, denn die Kosten für das umgebaute Schützenhaus rissen ein großes Loch in die Vereinskasse. Diese Kleidersammlung wird auch in diesem Jahr wieder durchgeführt.

Weiter ging es mit dem umfangreichen Bericht der Sportwartin Maria Weixelbaum, die an die vereinsinternen Preisschießen wie das Oster-, Kirwa- und Weihnachtsschießen erinnerte sowie die Königsfeier nochmals Revue passieren ließ. Sie berichtete auch von den verschiedenen Meisterschaften wie Gau-, Bezirks- und bayerische Meisterschaft, an denen die Holzheimer Schützen teilnahmen. An den Rundenwettkämpfen nehmen sechs Mannschaften teil, hier stellte sie die einzelnen Platzierungen vor.

Als weiterer Punkt waren Vereinsehrungen angesetzt. Diese wurden mit dem 1. Gauschützenmeister Hans Spiegel durchgeführt. Vorab richtete der Vertreter des Schützengaues Altdorf-Neumarkt-Beilngries sein Grußwort an die Versammlung und wies darauf hin, dass das Gauschießen 2017 zusammen mit dem Bundesschießen beim Schützenverein Wolfstein stattfindet und der Gauschützenfestzug beim Freystädter Volksfest.

Für zehnjährige Mitgliedschaft geehrt wurden Brunhilde und Erwin Herzinger, Jörg Raschke, Katja Graf, Corinna Ott und Josef Seidl. 25 Jahre bei den Heinrichsbürgschützen sind Gerlinde Haley und Jörg-Peter Klinger, schon 40 Jahre Johann Diepold, Robert Ingerling, Wilhelm Kopp, Gertrud Kuß, Kurt Romstöck, Willibald Fuchs und Gerwald Wittmann.

Zu Ehrenmitgliedern ernannt wurden Maria Ott, Rudolf Meier und Karl Reif. Die Vereinswirte Brunhilde und Erwin Herzinger wurden nach 14 Jahren aus gesundheitlichen Gründen verabschiedet. Die Heinrichsbürgschützen sind derzeit auf der Suche nach einem neuen Pächter für ihr schönes Vereinsheim.

