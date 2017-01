Heiße Liebe zum Kaffee in Postbauer-Heng

POSTBAUER-HENG - „Von heißer Liebe – dem Wahnsinn so nah“ lautet der Titel eines Konzerts bei Kaffee und Kuchen mit Katrin Küsswetter (Sopran) und Helmut Lammel (Piano) am Sonntag, 12. Februar, ab 15 Uhr im Deutschordensschloss in Postbauer-Heng.

Sopranistin Katrin Küsswetter singt von der Liebe. © Foto: Jens Wegener/oh



Solange es Menschen gibt, gibt es auch sie: die Liebe. In allen Epochen und allen Kulturen haben Menschen die Liebe und das, was sie mit uns macht, besungen.

An diesem Nachmittag begeben sich Katrin Küsswetter und Helmut Lammel auf Spurensuche dieses allgegenwärtigen und alles bezwingenden Gefühls. Ihr Spannungsbogen reicht dabei von der Schwelle zur Renaissancemusik bis zu Werken des 21. Jahrhunderts.

Da aber beide Künstler der Meinung sind, dass auch und ganz besonders bei der sogenannten „klassischen Musik“ herzlich gelacht werden darf, werden auch bekannte und beliebte Melodien aus Oper und Operette nicht fehlen.

Helmut Lammel spielt am Klavier. © Foto: Iris Klesper Pressefoto



Die Sopranistin Katrin Küsswetter war unter anderem bei den Bayreuther Festspielen zu hören und ist dem internationalen Publikum vom Konzertpodium vertraut.

Helmut Lammel hat an der staatlichen Hochschule für Musik in München in den Fächern evangelische Kirchenmusik und künstlerisches Lehramt an Gymnasien die Staatsexamina abgelegt. Er komponierte bereits zahlreichen Choralbearbeitungen, vorwiegend für Blechbläser, Kantaten und Messen, sowie Rock-Opern und -Musicals.

Der Eintritt zu dem Schlemmernachmittag inklusive Kaffee und Tee sowie unbegrenzt selbstgebackenen Kuchen und Torten beträgt 16 Euro (ermäßigt: 8 Euro). Karten können unter Tel. (0 91 88) 3 06 65 01 oder www.musik-aktiv-ev.de reserviert werden. Vorverkauf bei Lotto Weißbach im Centrum in Postbauer-Heng oder bei Lotto Eckersberger im Kaufland in Oberferrieden.

