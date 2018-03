Helmut Lemmer aus Freystadt war mit Ratschn im TV

FREYSTADT - "Hoffentlich spricht sie mich nicht an." Das dachte sich Helmut Lemmer aus Freystadt, bevor ihm Stefanie Heiß, eine Reporterin des Bayerischen Fernsehens, mitten in der Stadt das Mikrofon unter die Nase hielt. Am Ende erzählte der 70-Jährige im Heimatmagazin "Wir in Bayern" über das vorösterliche Ratschen als Messdiener in seiner Heimat Trier an der Mosel.

In Kindertagen zog Helmut Lemmer als Messdiener durch den Ort und sorgte mit seiner „Klapper“ für Ersatz für das Glockengeläut. © Foto: Andre De Geare



Der Beitrag wurde Teil der wöchentlichen Filmreportage "Ein Ding aus meiner Kindheit", in der Menschen aus Bayern Erinnerungsstücke präsentieren, die ihnen ans Herz gewachsen sind.

Im Falle von Helmut Lemmer ist es eine alte Ratschen oder "Klapper", wie er sagt. Die bewahrt er auf dem Dachboden über der Garage auf. Für die BR-Reporterin, die er bereitwillig mitsamt dem Kameramann zu sich nach Hause führte, holte er das gute Stück herunter und führte es vor.

Er erzählte, wie er in den 1950er Jahren zwischen seinem sechsten und 13. Lebensjahr als Messdiener mit der Klapper um den Bauch morgens, mittags und abends in den Tagen vor Ostern durch den Ort ging und für Ersatz für das Glockengeläut sorgte, das erst wieder ab Ostersonntag erklingen durfte. "Wir waren 18 Messdiener. ,Steht up, steht up, die Glocke lut’, haben wir gerufen", erinnert sich Lemmer.

Süßes brüderlich geteilt

Die Ratschen hatte sein Onkel, ein Tischler, einst gebaut. Als Dank für den Dienst bekamen die Kinder Süßigkeiten, die sie bei den Leuten im Dorf mit einem Waschkorb einsammelten. "Das war schon was Besonderes für uns Kinder in den 50er Jahren, als es ja nicht so viele Süßigkeiten gab", sagt Lemmer. Natürlich hätten sie alles "brüderlich geteilt".

Helmut Lemmer lebt schon seit 1980 in der Metropolregion, zuerst in Wendelstein, seit 1992 in Freystadt, wo er sich ein Haus gebaut hat. Dass er mal zum Fernsehstar wird, hätte er sich nicht träumen lassen. "Ich hätte nicht gedacht, dass das solche Wellen schlägt", wundert sich der 70-Jährige und dreht nochmal an der Kurbel seiner Klapper.

Der Beitrag über Helmut Lemmer ist unter www.br.de/br-fernsehen/sendungen/wir-in-bayern abrufbar.

