Helmut Schleich kommt "ehrlich" nach Neumarkt

Kabarettist stellt im Reitstadel die Vertrauensfrage - vor 1 Stunde

NEUMARKT - Am Samstag, 27. Mai, gastiert Helmut Schleich mit seinem Programm "Ehrlich!" im Reitstadel in Neumarkt. Beginn ist um 20 Uhr, Einlass um 19.30 Uhr.

„Ehrlich!“ heißt das aktuelle Programm von Helmut Schleich. © Foto: PR



In seinem sechsten Soloprogramm legt Helmut Schleich seine pointiert-satirischen Einblicke zu Vertrauensfragen offen.

Mal ehrlich: Vertrauen ist doch Vertrauenssache. Das geht an der Ampel los. Wir gehen bei Grün, weil wir darauf vertrauen, dass die anderen bei Rot stehen bleiben. Aber viele, die um unser Vertrauen werben, wollen in Wirklichkeit nur Einfluss auf unsere Entscheidungen nehmen.

Nicht nur grüne und rote, auch schwarze und gelbe Politiker wollen nur unsere Stimme – von blauen Politikern gar nicht zu reden. Und Banken wollen nur unser Bestes – also unser Geld. Darauf war schon immer Verlass.

Misstrauen verbraucht

Aber was ist, wenn man zu einer Bad Bank geht und es stellt sich heraus: So schlecht sind die gar nicht? Oder wenn sich der Volldepp von nebenan plötzlich als netter Mensch entpuppt und sich damit ein lange gepflegtes Feindbild in Luft auflöst? Man hat vermutet, "der hat mein Vertrauen missbraucht", dabei hat sich nur das eigene Misstrauen verbraucht. Vertrauen kann eine vertrackte Sache sein.

So fühlt Schleich nicht nur den mächtigen Vertrauensvampiren zwischen Bayern, Berlin, Brüssel und dem Rest der Welt auf die Zähne. Er zeigt auch, welchen Strapazen unser Vertrauen im Alltag ausgesetzt ist.

Dabei fragt er auch nach: "Vertrauen Sie sich selber noch? Motto: Gestern habe ich mir vorgenommen, nichts zu trinken – fünf Bier sind es geworden. Wer garantiert, dass Sie nicht schon morgen endgültig die Kontrolle über sich verlieren und zum Sicherheitsrisiko werden?"

Beruhigend, dass wenigstens die NSA ein Auge auf uns wirft. Zu unserem eigenen Besten natürlich.

Strauß-Imitator

Der Münchner Kabarettist Helmut Schleich ist eine markante Größe in der deutschsprachigen Kabarett-Landschaft. Dem Fernseh- und Radiopublikum ist er als Strauß-Imitator ans Herz gewachsen sowie als regelmäßiger Gast bei "Schlachthof", "Mitternachtsspitzen", "Grünwald Freitagscomedy" und vor allem als Gastgeber seiner eigenen Kabarettsendung "SchleichFernsehen" im Bayerischen Fernsehen.

Egal ob auf der Bühne, im Radio oder TV – Helmut Schleich nimmt seine Zuschauer mit auf abenteuerliche Reisen in die Tiefen der deutschen Befindlichkeit und führt dem Publikum dabei ganz nebenbei die ergötzlichen Absurditäten des Alltags vor Augen.

Seine preisgekrönten Soloprogramme "Brauereifrei", "Das Auge isst man mit", "Mutanfall" und "Der allerletzte Held" gelten als Meilensteine des Typenkabaretts. Sein Programm "Nicht mit mir" wurde mit dem Deutschen Kleinkunstpreis 2013 in der Sparte Kabarett ausgezeichnet.

Das aktuelle Solostück "Ehrlich!" kam pünktlich zum 30. Bühnenjubiläum von Helmut Schleich auf die Bühne.

Kartenvorverkauf: Neumarkt Touristinfo, Schreibwaren Hutter Freystadt und im Internet unter www.strasserkonzerte.de

nn