Hemauer brachten Brücke zum Einsturz

SCHNEIZLREUTH/HEMAU - Elf Angehörige einer Jugendgruppe aus Hemau (Landkreis Regensburg) sind beim Einsturz einer Fußgängerbrücke in den Alpen leicht verletzt worden.

In Weißbach an der Alpenstraße brach eine hölzerne Fußgängerbrücke über den Weißbach zusammen, wodurch elf Angehörige einer Jugendgruppe leicht verletzt wurden.

Wie sich später herausstellte, befand sich die Gruppe mit insgesamt 40 Kindern und Jugendlichen zwischen zehn und 17 Jahren sowie zehn Betreuern auf einer Wanderung entlang des Weißbachs. Die aus dem Landkreis Regensburg stammende Jugendgruppe war in einem Jugendcamp in Inzell untergebracht.

Am Ortsbeginn von Weißbach begaben sich zahlreiche der Gruppenmitglieder auf eine Holzbrücke, die dort in etwa 1,5 Meter Höhe den Weißbach überspannt. Es sollte ein Gruppenfoto auf der Brücke gemacht werden. Jedoch brach die Holzbrücke plötzlich zusammen. Die auf der Brücke befindlichen Personen fielen und rutschten in den darunter befindlichen Weißbach. Der Bach ist an dieser Stelle etwa zehn Meter breit und 20 bis 30 Zentimeter tief.

Glücklicherweise verletzte sich dabei niemand schwer, und die gesamte Gruppe konnte eigenständig das Bachbett verlassen und den Rückweg in das Urlaubsquartier mit dem Bus antreten. Dort stellte sich heraus, dass doch einige Personen leichte Verletzungen erlitten hatten. Letztlich wurden elf der Kinder und Jugendlichen mit dem Rettungsdienst in die umliegenden Krankenhäuser zur Untersuchung gebracht.

Wie mittlerweile bekannt ist, konnten zehn der elf Leichtverletzten nach ambulanter Untersuchung und Behandlung wieder entlassen werden. Eine Person sollte vorsorglich zur Beobachtung im Krankenhaus verbleiben.

