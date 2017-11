Herbstbelebung am Arbeitsmarkt in Neumarkt hält an

Im Landkreis Neumarkt ging die Quote auf 1,6 Prozent zurück — Weniger Arbeitslose im Vergleich zu 2016 - vor 1 Stunde

NEUMARKT - Die Herbstbelebung am Arbeitsmarkt hält an: Im Landkreis Neumarkt ist die Zahl der Arbeitslosen erneut zurückgegangen und liegt jetzt bei 1221 Menschen oder 1,6 Prozent.

Im gesamten Bezirk der Arbeitsagentur Regensburg, zu der Regensburg Stadt und Land, Kelheim und Neumarkt gehören, waren im Oktober 7098 Männer und Frauen arbeitslos gemeldet. Das sind 484 Personen oder 6,4 Prozent weniger als im Vormonat und 568 Personen oder 7,4 Prozent weniger als vor einem Jahr. Die Arbeitslosenquote beträgt aktuell 2,1 Prozent und liegt damit 0,1 Prozentpunkte unter dem Vormonat und 0,2 unter dem Oktober des letzten Jahres.

Zurück zu den Zahlen im Agenturbezirk Neumarkt: Im Berichtsmonat sind im Agenturbezirk Neumarkt 1 221 Männer und Frauen arbeitslos. Das sind 92 Personen oder 7,0 Prozent weniger als im Vormonat und 49 Personen oder 3,9 Prozent weniger als vor einem Jahr. Erstmals oder erneut arbeitslos gemeldet haben sich 446 Menschen. Das sind 40 Zugänge oder 8,2 Prozent weniger als vor einem Jahr. Gleiches taten seit Jahresbeginn 5 321 Männer und Frauen. Das sind 290 Meldungen oder 5,2 Prozent weniger als in den ersten zehn Monaten letzten Jahres.

Dem gegenüber stehen 543 Personen, die im Berichtsmonat ihre Arbeitslosigkeit beendet haben. Das sind 29 Abgänge oder 5,1 Prozent weniger als im Vorjahresmonat. Seit Jahresbeginn haben sich 5 472 Männer und Frauen abgemeldet. Das sind 277 Abgänge oder 4,8 Prozent weniger als im Vorjahreszeitraum. Mit 1,6 Prozent liegt die aktuelle Arbeitslosenquote um 0,1 Prozentpunkte unter dem Oktober vergangenen Jahres.

Die Neumarkter Arbeitgeber haben im Oktober 290 Arbeitsstellen gemeldet. Das sind 33 Angebote oder 10,2 Prozent weniger als vor einem Jahr. Seit Jahresbeginn wurden 3 009 Stellen gemeldet. Das sind 21 Ausschreibungen oder 0,7 Prozent mehr als im Vergleichszeitraum des letzten Jahres. Der Bestand umfasst aktuell 1085 offene Stellen. Das sind 136 Vakanzen oder 14,3 Prozent mehr als vor einem Jahr.

Zur Situation auf dem Ausbildungsmarkt für das abgelaufene Berufsberatungsjahr: Das Berufsberatungsjahr begann mit dem 1. Oktober 2016 und endete am 30. September 2017. So haben die Arbeitgeber im Agenturbezirk Neumarkt im zurückliegenden Berufsberatungsjahr 1 419 Berufsausbildungsstellen gemeldet. Das sind 105 Ausschreibungen oder 8,0 Prozent mehr als ein Jahr zuvor. Auf diese Stellen haben sich 1 069 junge Nachwuchskräfte beworben. Dies waren um acht Jugendliche weniger als im Vorjahr. Somit konnten – zumindest rein rechnerisch – jedem einzelnen Bewerber 1,3 Ausbildungsstellen angeboten werden.

Flüchtlinge qualifizieren

Zur Entwicklung im Bezirk Gabriele Anderlik, Vorsitzende der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit Regensburg: "Im Oktober sank die Zahl der Arbeitslosen erneut. Besonders erfreulich ist die Tatsache, dass sich die Zahl der Arbeitslosen auch im Jahresvergleich nochmals deutlich verringerte. Gleichzeitig steigt der Bestand an gemeldeten offenen Arbeitsstellen kontinuierlich an. Auf dem Ausbildungsmarkt zeigt sich ein ähnliches Bild. Während die Bewerberzahl im Vergleich zu den letzten Jahren in etwa gleich bleibt, stieg die Anzahl der gemeldeten offenen Ausbildungsstellen stetig. Bleibt abzuwarten, in wie weit offene Arbeits- und Ausbildungsstellen mit Zuwanderern besetzt werden können. Nach Beendigung ihrer Integrationsmaßnahmen werden im kommenden Jahr deutlich mehr geflüchtete Menschen auf den Arbeits- und Ausbildungsmarkt drängen. Der zunehmende Fachkräftemangel wird sich dadurch nur teilweise kompensieren lassen. Daher gewinnt die Qualifizierung von gering qualifizierten Beschäftigten in Unternehmen bei der Fachkräftegewinnung zunehmend an Bedeutung. Allein in diesem Jahr konnten wir bereits über 300 Beschäftigte fördern."

nn