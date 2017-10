Herbststurm beschädigt Kirchturm in Mühlhausen

MÜHLHAUSEN - Auch an der Martinskirche in Mühlhausen hat der am Sonntag der Herbststurm seine Spuren hinterlassen.

Wegen des Schadens am Kirchturm der Martinskirche, ist der „Alte Friedhof“ im Bereich der Kirche bis auf weiteres gesperrt. Wie Pfarrerin Margit Walterham mitteilte, ist die evangelische Kirchengemeinde Mühlhausen bemüht, sich um eine zeitnahe Reparatur des Daches zu kümmern, so dass die Wege des unteren Teils des Friedhofs baldmöglichst wieder begehbar sind.

Die Besucher des Friedhofs beziehungsweise der Gräber werden gebeten die Hinweistafeln zu beachten.

Auch anderswo im Landkreis richtete der Herbststurm Schäden an, so kappte er den Kirwabaum in Holzheim.

ka