Herrliche Winterfotos zum Runterkühlen

Rezept gegen Hitze: Eiskalte Bilder aus dem Landkreis Neumarkt anschauen - vor 30 Minuten

NEUMARKT - Weil das Quecksilber schon wieder über 30 Grad steigt, haben wir ein paar Bildergalerien von schneereichen Wintern aus unserem Archiv gekramt.

Impressionen aus dem tief verschneiten Landkreis. © Distler



Noch bis zum Freitag müssen wir warten, dann soll das Thermometer auf Temperaturen um die 22 Grad herunterfallen. Ausgerechnet am Starttag des Neumarkter Juravolksfestes. Aber schon am Wochenende soll es schon wieder aufwärts gehen.

Wer die aktuelle Hitze satt hat, der macht sich am besten kühle Gedanken. Und das klappt am besten mit Fotos von tief verschneiten Landschaften. und davon haben wir einige in unserer Datenbank. Die schönsten Winterimpressionen der letzten Jahre aus dem Landkreis Neumarkt haben wir für euch herausgesucht. Aah, herrlich...

