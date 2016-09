Herrnried packt die Sonne in den Tank

Tipps von Herstellern und aus der Praxis im Solardorf - vor 1 Stunde

PARSBERG/HERRNRIED - Der Solarstammtisch Herrnried veranstaltet am Sonntag, 18. September, von 11 bis 17 Uhr seinen zweiten Tag der Elektromobilität.

Martin Selch und seine Schwester Hildegard sind begeisterte Förderer der Elektromobilität. Ihre Fahrzeuge werden an der hauseigenen "Solarstrom-Tankstelle" betankt. © Foto: Werner Sturm



Martin Selch und seine Schwester Hildegard sind begeisterte Förderer der Elektromobilität. Ihre Fahrzeuge werden an der hauseigenen "Solarstrom-Tankstelle" betankt. Foto: Foto: Werner Sturm



Nach dem großen Erfolg der ersten Veranstaltung im April 2014 folgt nun die Fortsetzung. Auf dem Parkplatz vom Gasthaus Neugebauer werden Elektroautomobile der neuesten Generation aller führenden Hersteller zu besichtigen sein.

Neben Nutzfahrzeugen geben sich auch viele "E-Fahrer-Praktiker" mit ihren eigenen Fahrzeugen ein Stelldichein, um den Besuchern ihre Erfahrungen mit der Mobilität von morgen zu schildern. Auch Probefahrten sind möglich.

Außerdem kann man verschiedene elektrisch unterstützte und betriebene Zweiräder sowie Ladestationen anschauen und sich dazu nähere Informationen einholen. Das Thema "Solarcarport in Verbindung mit E-Mobilität" wird ebenfalls erörtert und in der Praxis vorgestellt. Verschiedene Kurzvorträge zum Thema runden den Tag der Elektromobilität ab.

Schirmherr ist Kurt Sigl, der Präsident des Bundesverbandes eMobilität, der 2009 gegründet worden war. Er setzt sich dafür ein, die Mobilität in Deutschland mit dem Einsatz erneuerbarer Energien auf emissionsarme Antriebsarten umzustellen.

Dazu sollen die gesetzlichen Rahmenbedingungen und die Chancengleichheit bei der Umstellung auf Elektromobilität verbessert werden. Nach eigenen Angaben will er dieses Ziel durch die Vernetzung von Akteuren aus Wirtschaft, Politik und Medien erreichen. Der Verband hat derzeit etwa 200 Unternehmens-Mitglieder, die vor allem aus den Bereichen Fahrzeugbau, Elektrotechnik, Transport und erneuerbare Energien kommen.

Emsige Verfechter

Die Mitglieder des Solarstammtisches Herrnried sind emsige Verfechter der Stromgewinnung aus Wind und Sonne. Außerdem setzten sie alle Hebel in Bewegung, um die Elektromobilität zu fördern und gehen hier mit gutem Beispiel voran. Mit dem Tag der Elektromobilität, aber auch mit eigenen Elektroautos, wollen sie für die neue regenerative Antriebsart werben.

Die erste Veranstaltung vor gut zweieinhalb Jahren zog viele Autoenthusiasten aus der näheren und weiteren Umgebung an. In Herrnried war so ziemlich alles aufgeboten, was derzeit an Elektroautos auf den Straßen unterwegs ist. Selch ist sich deshalb sicher, dass Auflage Nummer zwei wieder ein großer Erfolg wird.

nas