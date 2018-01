Hexen jagten Silversterläufer in Seubersdorf

Felix Mayerhöfer gewann erneut den Hauptlauf vor Marco Benz - vor 2 Stunden

SEUBERSDORF - Beim 37. Silvesterlauf des SV Eintracht Seubersdorf haben Felix Mayerhöfer (DJK Daßwang) in 32:37 Minuten und Sonja Hackl (Brunner SC 09) in 39:37 Minuten den Hauptlauf über 9,4 Kilometer gewonnen. Die schnellste Staffel auf der langen Strecke stellte mit der Gesamtzeit von 3:07:33 Stunden TWin Neumarkt mit Marco Benz, Lukas Gruber, Andreas Hierl, Michael Hierl und Reinhard Zahradnik.

Hier gehen die Schüler auf die 2,6 Kilometer lange Strecke. © Foto: Werner Sturm



Seubersdorfer Gemeindemeister ist Dominik Schmid in 35:57 Minuten. Über 5,6 Kilometer waren Andriy Griny (TV Burglengenfeld, 19:17) und Stephanie Bötzl (TSV Wolfstein, 23:36) die Schnellsten. Die schnellste Damenstaffel kam vom TV Burglengenfeld. Helena Pretzl, Julia Hantsch, Natalie Karl, Heidi Leupold und Miriam Klenk erreichten zusammen eine Zeit von 2:12:24 Stunden. Gemeindemeisterin ist Luise Eichenseer (Easyfit Parsberg) mit 26:47 Minuten.

Beim Schülerlauf über 2600 Meter siegte ein Geschwisterpaar: Der zwölfjährige Vincent Schäfer (SWC Regensburg) in 9:06 und die zehnjährige Helene Schäfer (LLC Regensburg Marathon) in 9:45 Minuten. Schnellste Walker über 5000 Meter waren die Vorjahressieger Wolfgang Scholz (Power Nordic Walking Regensburg, 30:44) und Antonia Kapfer (ohne Verein) in 37:44. Der international erfolgreiche Scholz ist amtierender Europameister über die zehn Kilometer im Walking.

In Seubersdorf war kurz vor dem Jahreswechsel wieder einmal alles bestens angerichtet für die Athletinnen und Athleten aus ganz Bayern sowie aus vielen anderen Bundesländern. 569 Starter erreichten die Ziellinie beim Silvesterlauf, nachdem sie vorher noch einmal richtig Vollgas gegeben hatten auf den anspruchsvollen Strecken. Bei idealen Lauftemperaturen zog es auch außergewöhnlich viele Zuschauer an die Strecke. Egal, ob beim Start, in der Ortsmitte oder beim kräftezehrenden, 18-prozentigen Anstieg zum Ziel auf dem Burgberg, überall wurde kräftig angefeuert.

Blasmusik und Hexentanz

Unter die Läufer hatten sich mit Trillerpfeifen und Besen sechs Hexen vom Seubersdorfer "Women Adventure Club" gemischt, um das alte Jahr auszukehren. Die Blaskapelle Seubersdorf spielte zum Neujahr auf, ein vielköpfiges Helferteam um die Organisatoren Christoph Wittmann und Reinhard Platen bot den Läuferinnen und Läufern eine Rundumversorgung, Streckensprecher Dieter Weidner versorgte die Schaulustigen mit allen wichtigen Informationen.

Die sechs Hexen vom Seubersdorfer "Women Adventure Club" mischten sich unter die Läufer. © Werner Sturm



Gleich zum Auftakt boten 85 Bambinis ein buntes Bild. Unter dem Blitzlichtgewitter ihrer Eltern sprinteten sie über 500 Meter ohne Zeitwertung um Medaillen und Urkunden.

76 Mädels und Jungs nahmen die 2,6 Kilometer lange Strecke des Kinderlaufes in Angriff. Hinter Vincent Schäfer kamen die beiden Freystädter Tim Miehling (9:28 Minuten) und Johannes Graf (9:55) ins Ziel. Zweitschnellste bei den Mädchen hinter Helene Schäfer war Juliane Knaus vom TSV Dietfurt (10:14). Dritte wurde Veronica Endres vom Team Heckenberger (10:16).

228 Sportlerinnen und Sportler lieferten tolle Leistungen über die 5,6 Kilometer ab. Andriy Griny kam bis auf elf Sekunden an den seit vier Jahren bestehenden Streckenrekord von Thomas Kerner heran. Auf den Plätzen landeten Christoph Sturm (SWC Regensburg, 19:20) und Michael Schaller (TV Burglengenfeld, 20:00).

In den verschiedenen Altersklassen ganz oben auf dem Siegertreppchen standen ferner: Julian Öchsl, TV Velburg (21:57), Sebastian Gleißl, TV Burglengenfeld (20:21), Stephan Schnabel, TSV Dietfurt (21:31), Manfred Franz, DJK Oberwiesenacker (25:16), Christian König, SVE Seubersdorf (22:42), Christian Schmidt, TV Velburg (23:49), Wolfgang Federhofer, TV Velburg (23:20), Helmut Graspointner, TSV Dietfurt (26:12) und Richard Salzinger, TSV Dietfurt (28:37).

Bei den Damen belegten Helena Pretzl vom TSV Burglengenfeld (24:25) und Vanessa Sturm vom SWC Regensburg (24:51) die Plätze hinter Stephanie Bötzl. Die Altersklassensieger heißen außerdem: Annika Bub, TSG 08 Roth (27:46), Anja Mödl, TSV Freystadt (25:25), Luise Eichenseer, Easyfit Parsberg (26:47), Katharina Neubauer, SWC Regensburg (25:35), Bettina Steiger, Kumpfmühl Runners (25:13), Angelika Panzer, TV Velburg (26:54) und Erika Jäger, Easyfit Parsberg (31:59).

Die Sieger des Hauptlaufs: Felix Mayerhöfer und Sonja Hackl. © Foto: W. Sturm



Die Sieger des Hauptlaufs: Felix Mayerhöfer und Sonja Hackl. Foto: Foto: W. Sturm



Die Königsdisziplin beim Silvesterlauf sind die 9,4 Kilometer. 140 Männer traten an. Souverän und locker gewann der Vorjahressieger Felix Mayerhöfer aus Parsberg. Es folgten Marco Benz, TWin Neumarkt (32:50), und Alexander Sellner, LG Passau (34:32).

Die Sieger der Altersklassen sind: Dominik Schmid, SVE Seubersdorf (35:57), Andreas Lechner, ohne Verein (39:19), Matthias Bleicher, SVE Seubersdorf (36:45), Thomas Rink, Skiclub Lauf (37:36), Jürgen Weiß, TWin Neumarkt (42:03), Bernhard Meyer (Streetworker Neumarkt (45.51) und Hartmut Häber, Skiclub Lauf (42:54).

25 Frauen liefen die lange Strecke. Hinter Sonja Hackl kamen Stefanie Enders vom ATSV Kallmünz in 41:00 Minuten sowie Eva Müller vom Team Burkis Best in 42:19 Minuten ins Ziel. Die vereinslose Lisa Braunreuther (46:36) und Claudia Feußner vom SWC Regensburg (43:50) sind die weiteren Altersklassen-Siegerinnen.

ZAlle Ergebnisse unter www.silvesterlauf-seubersdorf.de

WERNER STURM