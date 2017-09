High Noon beim Juwelier: Vier Räuber scheitern kläglich

Das Quartett wollte Geschäft in Weiden überfallen - Geflüchtet, als Angestellte um Hilfe reifen - vor 7 Minuten

WEIDEN - Sie kamen, sprühten und flüchteten: Vier Männer überfielen einen Juwelier in Weiden, zogen aber schnell wieder ohne Beute ab. Drei der Täter könnte die Polizei schon geschnappt haben - die Ermittlungen laufen.

Symbolbild Juwelier Foto: dpa



Es war wie im Western, High Noon: Kurz nach dem Zwölf-Uhr-Läuten stürmten vier Unbekannte in ein Juweliergeschäft in der Ringstraße. Sie zückten Pfefferspray-Dosen und drückten ab in Richtung Verkäufer. Die begannen, lautstark um Hilfe zu rufen, und schlugen damit die Täter in die Flucht. Die vier Männer flüchteten vermutlich ohne Beute zu Fuß in Richtung des Weidener Bahnhofs.

Die beiden Geschäftsinhaber wurden leicht verletzt und werden derzeit in einem Krankenhaus ärztlich versorgt.

Bei den Täter soll es sich um einen älteren und drei jüngere Männer mit osteuropäischen Aussehen handeln. Der ältere Mann ist rund 40 bis 50 Jahre alt, rund 175 Zentimeter groß, schlank, war bekleidet mit einer schwarzen Hose und einer grauen Jacke; außerdem soll er eine schwarze Umhängetasche mit sich geführt haben.

Die drei jüngeren Täter werden als rund 20 bis 30 Jahre alt und gut 170 bis 180 Zentimeter groß beschrieben.

Das Fachkommissariat der Kriminalpolizeiinspektion Weiden hat die Ermittlungen vor Ort übernommen. Im Rahmen der groß angelegten Fahndung wurden im Stadtgebiet Weiden durch Kräfte der Polizeiinspektion und der Verkehrspolizei Weiden zwei Männer und in verschiedenen Zügen von Marktredwitz in Richtung Tschechien durch die Polizeiinspektion Fahndung Selb mit Unterstützung von Kontrolleinheiten des Hauptzollamts Hof weitere drei Männer vorläufig festgenommen werden. Die Kripo Weiden prüft nun, ob diese Personen als Tatverdächtige in Betracht kommen.

Darüber hinaus sucht die Polizei Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen zum dem Überfall machen können unter der Rufnummer 110 bzw. 0961/401-0. Es wird dringend davor gewarnt, sich verdächtigen Personen selbst entgegenzustellen. Bei der Tat führten die Täter ein Pfefferspray mit sich. Es kann jedoch nicht ausgeschlossen werden, dass sie auch anderweitig bewaffnet sind.

