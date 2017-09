High Noon beim Juwelier: Vier Tatverdächtige in Haft

Quartett wollte Geschäft in Weiden überfallen - Fünf Männer wohl beteiligt - vor 2 Stunden

WEIDEN - Sie kamen, sprühten und flüchteten: Vier Männer überfielen am Samstag einen Juwelier in Weiden, zogen aber schnell wieder ohne Beute ab. Die Polizei nahm nun vier Personen fest, ein weiterer kam jedoch wieder auf freien Fuß.

Es war wie im Western, High Noon: Kurz nach dem Zwölf-Uhr-Läuten stürmten vier Unbekannte in ein Juweliergeschäft in der Ringstraße. Sie zückten Pfefferspray-Dosen und drückten ab in Richtung Verkäufer. Die begannen, lautstark um Hilfe zu rufen, und schlugen damit die Täter in die Flucht. Die vier Männer flüchteten vermutlich ohne Beute zu Fuß in Richtung des Weidener Bahnhofs.

Die beiden Geschäftsinhaber wurden leicht verletzt und konnten noch am selben Tag nach ambulanter Behandlung das Krankenhaus wieder verlassen, heißt es im Polizeibericht.

Das Fachkommissariat der Kriminalpolizeiinspektion Weiden hat die Ermittlungen vor Ort übernommen. Im Rahmen der groß angelegten Fahndung wurden im Stadtgebiet Weiden durch Kräfte der Polizeiinspektion und der Verkehrspolizei Weiden zwei Männer kurz nach dem Überfall festgenommen. Einer der beiden Tatverdächtigen hat dabei eine Handgranate bei sich getragen, die sich jedoch als Attrappe entpuppte. Beim Absuchen im Umfeld des Tatorts fanden die Polizisten mehrere Gegenstände, die mit der Überfall in Zusammenhang standen.

Bei der weiteren Fahndung, die gut vier Stunden nach der Tatzeit noch andauerte, gelang es der Polizei Selb und Zollbeamten der Kontrolleinheit Verkehrswege Selb drei weitere Männer vorläufig in Gewahrsam zu nehmen. Diese waren bei Selb und Schirnding in verschiedenen Zügen in Richtung Tschechien unterwegs gewesen.

Die Ermittlungen der Kripo Weiden kamen zu dem Ergebnis, dass alle Festgenommen bei der Vorbereitung oder "Tatausführung des Raubüberfalls beteiligt gewesen sein dürften." Deshalb wurde das Quintett am Sonntagnachmittag einem Richter vorgeführt, der gegen vier Tatverdächtige einen Haftbefehl erließ. Sie wurden in eine Justizvollzugsanstalt gebracht. Der fünften Person konnte trotz eingeräumter Gruppenzugehörigkeit keine Tatbeteiligung nachgewiesen werden. Der Mann befindet sich daher wieder auf freiem Fuß.

Die Ermittlungen durch das Fachkommisariat 2 der Kriminalpolizeiinspektion Weiden sind aber noch nicht beendet.

Der Artikel wurde am 3. September um 21.13 Uhr aktualisiert.

